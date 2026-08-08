Myjavská púť Ligou majstrov je na konci. Prvýkrát v histórii si však zahrá o Európsky pohár

Liga majstrov žien
Miniturnaj 2. kola - finále 6. skupiny:
Spartak Myjava - KKS Czarni Sosnowiec 2:4 (2:3)
Góly: 14. Bogorová (z 11 m), 22. Stanovičová - 10. a 90. Sarapatová, 27. Miksoneová (z 11 m), 39. Wojciková
Rozhodovali: Molinarová (Tal.)
Zostava Myjavy: Opalková - Vargová, Dimitrijevičová (70. Mičencová), Kršiaková, Matušicová - Kramlíková, Nárožná, Dvořáková - Stanovičová (55. Vredíková), Bogorová, Doughertyová
Futbalistky Spartaka Myjava sa nepredstavia v treťom predkole Ligy majstrov. Vo finále 6. skupiny miniturnaja v cyperskom Pafose prehrali s poľským KKS Czarni Sosnowiec 2:4.
Pre úradujúce majsterky Slovenska však pokračuje účinkovanie v pohárovej Európe, ako zdolané finalistky si zahrajú v druhom predkole Európskeho pohára, čo je ekvivalent Európskej ligy mužov.
Pre klub je to vôbec historicky prvá účasť v tejto súťaži.
Hlas po zápase
Iveta Neveďalová, trénerka Myjavy: „Dali sme do toho maximum, čo sa momentálne dalo. Rozhodla šírka kádra i celková kvalita súpera. Hrali sme na hranici možností, keďže Stanovičová i Vredíková nastúpili pod injekciami. So striedaním sme museli čakať až do konca vzhľadom na zdravotný stav, takže sa nejaké taktické zámery z tohto pohľadu ani nedali zrealizovať.
Napriek tom sme v zápase vyhrávali 2:1. V 83. minúte sme mohli vyrovnať na 3:3, keď Katka Vredíková ušla po krídle, jej vyrazenú strelu dorážala z piatich metrov Tamara Kramlíková a presne trafila brankárku. To bol asi rozhodujúci moment. Proti takýmto profi klubom sa však hrá ťažko. Je to náročné. Dá sa to, ale družstvo musí vychytiť skvelý deň a všetkým hráčkam sa musí dariť.
Proti Sosnowiecu to nebolo úplne ideálne. Hráčky súpera boli extrémne atletické, na vysokej úrovni. Bol to jeden z najlepších súperov, proti ktorým sme v poslednej dobe hrali. Podľa mňa Poľky postúpili zaslúžene, nám to ukázalo, že sa ešte máme kam posúvať. Reálne sme boli každému protivníkovi minimálne vyrovnaným súperom.
Hanbu sme si nespravili a vidno, že družstvo spravilo progres, napreduje. Odzrkadľuje sa to na ihrisku. Ukázalo nám to, že môžeme hrať s takýmito tímami vyrovnané partie. Musíme už iba pracovať na veciach, ktoré nás limitujú a budeme ešte lepší.“