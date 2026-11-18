Časť priaznivcov futbalovej Sparty vyhlásila na nedeľňajší zápas 15. kola prvej ligy s Libercom protest proti dlhodobej výkonnosti tímu a smerovaniu celého klubu.
Fanúšikovská skupina Sparta Forever začne vo výročnom stretnutí povzbudzovať až od 12. minúty na znamenie toho, že Sparta získala len dva tituly za posledných 12 rokov. K protestu sa majú pridať aj ďalší priaznivci vrátane fanklubu a ultras.
Sparta si vo víkendovom zápase pripomenie 133 rokov od založenia klubu, atmosféra ale nemusí byť len slávnostná. V úvodných 11 minútach by minimálne časť štadióna mohla byť potichu.
Niektorí fanúšikovia budú protestovať proti dianiu v klube. A-tím po úvodných 14 kolách prvoligovej sezóny stráca zo štvrtého miesta na lídra tabuľky Slavii priepastných desať bodov a navyše v osemfinále vypadol z domáceho pohára.
"Vyjadrujeme nespokojnosť so športovou kondíciou a dlhodobou športovou výkonnosťou i smerovaním milovanej Sparty. Sparta je definovaná víťazstvami a titulmi. Za posledných 12 rokov máme dva. Aktuálny stav nielen A-tímu je žalostný a nám to nie je jedno. Tento názor vyjadríme tak, že práve na výročný zápas budeme fandiť až od 12. minúty zápasu," uviedli zástupcovia Sparta Forever.
Skupina neskôr doplnila, že sa k nej pripojí aj fanklub a ultras.
"Veríme, že pre úspešnú budúcnosť klubu môžeme oželieť 12 minút fandenia. Veríme, že fanúšikovia majú a mali by vyjadriť slušnou formou nespokojnosť. Sú to práve fanúšikovia, ktorí celý život držia, strážia a odovzdávajú odkaz Železnej Sparty," uviedli zástupcovia Sparta Forever.