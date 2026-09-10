Sparta opäť pyká za fanúšikov, tretíkrát po derby dostala vysokú pokutu

Sparta Praha dostala od disciplinárnej komisie pokutu 600 000 českých korún (približne 24 750 eur) kvôli správaniu fanúšikov počas domáceho derby so Slaviou v 6. kole Chance ligy.
Baník Ostrava zaplatí polovičnú sumu, jeho priaznivci sa previnili v dueli s Olomoucou. V tlačovej správe to uviedla Ligová futbalová asociácia (LFA), ktorá v Česku riadi profesionálne súťaže.
Sparta dostala vysokú pokutu už tretíkrát, vo všetkých prípadoch po pražskom derby.
Naposledy to bolo v máji po stretnutí v Edene, ktoré sa nedohralo po vniknutí domácich fanúšikov na hraciu plochu.
Za následné incidenty disciplinárna komisia udelila Slavii rekordný finančný trest 10 miliónov korún (412 500 eur).
Zápas bol navyše zkontumovaný v prospech Sparty a vršovický klub mal na štyri zápasy uzavretý štadión.