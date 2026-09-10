Sparta opäť pyká za fanúšikov, tretíkrát po derby dostala vysokú pokutu

AC Sparta Praha
AC Sparta Praha (Autor: Facebook/AC Sparta Praha)
ČTK|10. sep 2026 o 17:04
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Pražský klub zaplatí necelých 25-tisíc eur.

Sparta Praha dostala od disciplinárnej komisie pokutu 600 000 českých korún (približne 24 750 eur) kvôli správaniu fanúšikov počas domáceho derby so Slaviou v 6. kole Chance ligy.

Baník Ostrava zaplatí polovičnú sumu, jeho priaznivci sa previnili v dueli s Olomoucou. V tlačovej správe to uviedla Ligová futbalová asociácia (LFA), ktorá v Česku riadi profesionálne súťaže.

Sparta dostala vysokú pokutu už tretíkrát, vo všetkých prípadoch po pražskom derby.

Naposledy to bolo v máji po stretnutí v Edene, ktoré sa nedohralo po vniknutí domácich fanúšikov na hraciu plochu.

Za následné incidenty disciplinárna komisia udelila Slavii rekordný finančný trest 10 miliónov korún (412 500 eur).

Zápas bol navyše zkontumovaný v prospech Sparty a vršovický klub mal na štyri zápasy uzavretý štadión.

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    AC Sparta Praha
    AC Sparta Praha
    Sparta opäť pyká za fanúšikov, tretíkrát po derby dostala vysokú pokutu
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