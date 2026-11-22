Futbalová Sparta si v nedeľňajšom zápase 15. kola českej Chance ligy s Libercom pripomínala 133. výročie založenia klubu, ale na oslavy nebol dôvod.
Domáci prehrali na Letnej po mizernom výkone 1:3 a zápas bude mať dohru. Na pondelok zvolalo vedenie klubu mimoriadne predstavenstvo, ktoré bude riešiť ďalší osud dánskeho trénera Briana Priskeho.
Dán trávi na Sparte svoju druhú misiu. Počas prvej, od mája 2022 do júna 2024 bol veľmi úspešný, získal so Spartou dva tituly a jeden domáci pohár. Potom odišiel do holandského Feyenoordu.
V júni 2005 sa vrátil, podpísal so Spartou viacročný kontrakt, ale nie je vylúčené, že ho nenaplní.
„Priske von!“ ozývalo sa viackrát z tribún počas zápasu s Libercom. V úvode bolo na štadióne mĺkvo. Časť fanúšikov vopred avizovala, že začne povzbudzovať až od 12. minúty na znamenie toho, že Sparta získala len dva tituly za posledných 12 rokov.
„Je to neprijateľné, podali sme veľmi slabý výkon,“ vravel dánsky tréner v televíznom rozhovore.
Hnev fanúšikov zasiahol aj hráčov, ktorí po zápase zamierili k sparťanskému kotlu za bránkou. „Vyzlečte si dresy!“ kričal dav, čo sa naposledy stalo na jar minulého roka po neúspešnom finále Českého pohára v Olomouci.
Sparta je v tabuľke až štvrtá a vypadla v osemfinále pohára. Vedenie klubu chce riešiť krízu v pondelok na mimoriadnom predstavenstve. Hoci športový riaditeľ Tomáš Rosický nedávno tvrdil, že zmena trénera v Sparte momentálne nie je téma, o niekoľko hodín môže byť všetko inak.
Naopak, skvelé obdobie prežíva slovenský tréner Branislav Fodrek na lavičke Liberca. Slovan je azda najpríjemnejšie prekvapenie súťaže.
V tabuľke je druhý, so stratou osem bodov na vedúcu Slaviu a so zápasom k dobru. Liberec ťaží najmä z výbornej defenzívy, keď v 14 zápasoch inkasoval iba 9 gólov.
„Každá výhra je pekná, ale na Sparte sa, pochopiteľne nevyhráva každý deň. Vážim si to a som na všetkých hráčov hrdý. Zaslúžene sme vyhrali,“ citoval Fodreka portál isport.cz.