Vo futbalovom klube pražskej Sparty skončili tréner Brian Priske a športový riaditeľ Tomáš Rosický.
Vedenie klubu odvolalo 49-ročného dánskeho trénera pre neuspokojivé výsledky, ktoré vyvrcholili nedeľňajšou domácou prehrou 1:3 s Libercom.
Spolu s ním odchádzajú aj asistenti Diarmuid O'Carroll a Lukas Babalola. Rosický sa s vedením dohodol na ukončení spolupráce.
Na jeho pozíciu nastúpi doterajší športový manažér A-mužstva Tomáš Sivok. Letenští o tom informovali na klubovej webovej stránke.
Priske končí vo funkcii po necelom roku a pol. Jeho druhé pôsobenie v Sparte nebolo také úspešné ako prvé, po ktorom v lete 2024 zamieril do Feyenoordu s bilanciou dvoch ligových titulov.
Medzi kandidátmi na uvoľnený post kouča sú podľa portálu iDnes.cz slovenskí kormidelníci Adrián Guľa a Zdenko Frťala.
Prvý menovaný v nedeľu po takmer dvoch rokoch po vzájomnej dohode ukončil pôsobenie na lavičke lotyšskej Rigy FC, Frťala vedie Teplice.
V aktuálnom ročníku najvyššej súťaže je Sparta až na štvrtom mieste, pričom na vedúcu Slaviu stráca 13 bodov.
Navyše vypadla z domáceho pohára a nedarí sa jej ani v Európskej lige. Z posledných deviatich súťažných zápasov vyhrala iba jeden.
K výsledkovej kríze sa pridal neuspokojivý prejav
„Brian dostal po októbrovej reprezentačnej prestávke od vedenia klubu šancu na zlepšenie výsledkov a herného prejavu.
K dlhodobej výsledkovej kríze sa v zápase proti Liberci pridal aj neuspokojivý herný prejav, preto sme sa rozhodli hlavného trénera odvolať.
Brianovi ďakujem za odvedenú prácu a prajem mu veľa úspechov v ďalšom pôsobení,“ povedal výkonný podpredseda predstavenstva Sparty František Čupr.
Rosický bol športovým riaditeľom Sparty takmer osem rokov a počas svojho pôsobenia v manažérskej funkcii s ňou získal dva ligové tituly, v rokoch 2023 a 2024, práve počas Priskeho éry.
Odchovanec klubu a bývalý dlhoročný český reprezentant by mohol na Letnej zostať v inej funkcii.
Rosický odviedol obrovský kus práce
„Ďakujeme Tomášovi Rosickému, že za takmer osem rokov vo funkcii odviedol obrovský kus práce, ktorý vyvrcholil ziskom dvoch majstrovských titulov, double, postupom do Ligy majstrov a pravidelnou účasťou v európskych súťažiach.
Spoločne sme sa zhodli, že je potrebné túto kapitolu uzavrieť a posunúť sa ďalej. Zároveň si uvedomujeme, že by bola chyba prísť o Tomášove skúsenosti.
Preto sa s ním v nasledujúcich týždňoch budeme rozprávať o prípadnej ďalšej spolupráci s klubom,“ uviedol Čupr.
Sparta o zmenách rozhodla počas pondelkového mimoriadneho zasadnutia predstavenstva klubu, ktoré zvolala bezprostredne po nedeľňajšom zápase.
Novým športovým riaditeľom bude ďalší bývalý reprezentant a hráč Sparty Sivok, ktorý rovnakú funkciu dočasne zastával v druhej polovici minulého roka, keď Rosický riešil zdravotné problémy.
Prioritnou úlohou je predstaviť nového trénera
„Vážim si túto príležitosť a aj vďaka minuloročnej skúsenosti som pripravený ujať sa tejto pozície. Mojou prioritnou úlohou je v najbližších hodinách predstaviť nového trénera.
Chcem pokračovať v príprave na nadchádzajúce prestupové obdobie. O tom, ktorí hráči zostanú v kádri aj po zimnej prestávke, rozhodnú ich výkony v zostávajúcich jesenných zápasoch,“ povedal 43-ročný niekdajší stopér.
Spartu čaká ďalší zápas už vo štvrtok, keď v Európskej lige privíta Alkmaar.