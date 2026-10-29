Výtržnosti fanúšikov a pyrotechnika vyšli kluby draho. Trestom sa nevyhla Sparta ani Baník

Disciplinárna komisia potrestala futbalovú Spartu za výtržnosti fanúšikov pri ligovom stretnutí v Ostrave pokutou 80 000 korún, Baník zaplatí 120 000 korún.
Domáci klub pyká za porušenie povinností usporiadateľa. V tlačovej správe to uviedla Ligová futbalová asociácia (LFA), ktorá v Česku riadi profesionálne súťaže.
Zápas 11. ligového kola sa skončil v Ostrave bez gólov. Fanúšikovia Sparty použitím pyrotechniky spôsobili prerušenie stretnutia, navyše poškodili zariadenie štadióna.
Pyrotechniku použili aj priaznivci domáceho Baníka, ktorý nezvládol povinnosti usporiadateľa.
Obaja rivali sa neskôr stretli aj v osemfinále domáceho pohára, Baník v stredu na Letnej prekvapujúco zvíťazil 2:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Sparta Praha - Baník Ostrava
Za správanie svojich fanúšikov zaplatí aj Olomouc 40 000 a druholigová Opava 30 000 korún.
Riaditeľ Vysočiny Jihlava Lukáš Vaculík dostal za neoprávnený vstup do priestoru ihriska v stretnutí proti Opave pokutu 5000 korún.
Abdoulaye Sylla (Olomouc) a Peter Kareem (Bohemians 1905) vynechajú za vylúčenie jeden súťažný zápas, rovnako ako Andrej Stojčevski (Slovácko) a Neil Glossoa (Artis Brno) za štyri žlté karty.