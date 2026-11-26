Futbalisti AC Sparta Praha a AZ Alkmaar sa vo štvrtok o 21.00 h stretnú v 5. kole ligovej fázy Európskej ligy.
Kde dnes sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - AZ Alkmaar dnes (futbal, Európska liga, 5. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
26.11.2026 o 21:00
5. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Alkmaar
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu Európskej ligy medzi AC Sparta Praha a AZ Alkmaar.
Pražská Sparta prežíva náročné obdobie. Odvolaný bol Brian Priske a aj športový riaditeľ Tomáš Rosický. Sparta dokázal nazbierať v hlavnej časti Európskej ligy zatiaľ 4 body a má vyrovnané skóre 6:6. Sparta potrebuje body ako soľ ak chce pomýšľať na postup. Uvidíme či dnes dokáže zdolať náročného protivníka z Holandska.
AZ Alkmaar je na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Hostia majú na svojom konte zatiaľ 6 bodov a pozitívne skóre 7:4. Alkmaar odohral svoj posledný európsky zápas doma proti talianskému celku Juventus Turín. Vo vyrovnanom zápase sa napokon z víťazstva tešili hostia. Zvíťazili 2:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný zápas sledovať.
Pražská Sparta prežíva náročné obdobie. Odvolaný bol Brian Priske a aj športový riaditeľ Tomáš Rosický. Sparta dokázal nazbierať v hlavnej časti Európskej ligy zatiaľ 4 body a má vyrovnané skóre 6:6. Sparta potrebuje body ako soľ ak chce pomýšľať na postup. Uvidíme či dnes dokáže zdolať náročného protivníka z Holandska.
AZ Alkmaar je na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Hostia majú na svojom konte zatiaľ 6 bodov a pozitívne skóre 7:4. Alkmaar odohral svoj posledný európsky zápas doma proti talianskému celku Juventus Turín. Vo vyrovnanom zápase sa napokon z víťazstva tešili hostia. Zvíťazili 2:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný zápas sledovať.