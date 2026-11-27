Futbalisti Sparty Praha premrhali v stredajšom zápase Európskej ligy proti holandskému AZ Alkmaar dvojgólové vedenie.
„Rudých“ viedol pri neprítomnosti odvolaného kouča Briana Priskeho tréner treťoligového partnerského mužstva Loko Praha Lukáš Bláža, avšak tím iba prehĺbil výsledkovú krízu.
Po zápase si ostrú kritiku zo strany fanúšikov opäť vypočuli hráči, pričom Nór Jonatan Brunes pred novinármi ťažko hľadal slová a výkony tímu označil za trápne.
Sparťania premenili rozprávku na horor. Brunes po štyroch minútach naštartoval úradujúceho českého vicemajstra.
Zdalo sa, že Sparta môže zaznamenať prvý trojbodový zisk od 25. októbra a pozitívnym spôsobom zareagovať na koniec kormidelníka Priskeho. Nádeje ešte viac zvýšil v 27. minúte presný zásah Patrika Vydru a domáci viedli po polčase 2:0.
„Zvyšok zápasu bol však absolútne desivý. Som šokovaný z toho, čo sa nám stalo,“ vyjadril sa podľa iDnes.cz nórsky útočník Brunes, bratranec svetového kanoniera Erlinga Haalanda.
Sparta po zmene strán zvoľnila a spoliehala sa na vypracovaný náskok. Alkmaar naštartoval za obratom gól Peera Koopmeinersa z 52. minúty a o štvrťhodinu neskôr bolo vyrovnané, keď sa presadil striedajúci Ro-Zangelo Daal. Hosťom zafungoval aj druhý žolík, marocký útočník Ayoub Oufkir, ktorý strhol triumf na stranu AZ.
„V prvom polčase sme ukázali, na čo máme. Ale potom? Akoby sme sa súpera báli, chýbala nám agresivita, intenzita aj kvalita pri práci s loptou. Proste všetko, takže štyri góly sme si úplne zaslúžili. Bolo to hrozné - nielen toto, ale všetko, čo sa nám za posledné mesiace deje. Je to až trápne,“ frustrovane reagoval Brunes. Zápas nevyšiel ani slovenskému brankárovi Jakubovi Surovčíkovi, ktorý inkasoval štyrikrát zo šiestich striel.
Premárnená tutovka aj otázka nového trénera
Našliapnuté za životným výsledkom mal tréner Bláža, ktorý bol na lavičke Sparty spoločne so slovenským koučom Miroslavom Droppom z mládežníckeho tímu Sparty do 19 rokov.
„V druhom polčase sme sa príliš stiahli do hlbokého bloku a Alkmaar dobre striedal. Jeho hráči nám robili veľké problémy, kvalita súpera bola v druhom polčase na jeho strane. Súper mal skvelú štruktúru aj kvalitu s loptou, ale aj napriek tomu si myslím, že sme mohli mať zápas pod kontrolou, keby sme pri stave 2:1 premenili šancu, pri ktorej išiel Mercado sám na brankára.
Keby sme tú šancu premenili, možno by sme v šatni oslavovali. Žiaľ, inkasovali sme štyri góly, čo je neprijateľné. S tým sa nedá vyhrať. Preto som hráčov nabádal, že musíme ďalej pracovať,“ vyhlásil Bláža, ktorý zatiaľ nevie, aká bude budúcnosť pri kormidle Sparty.
Medzi možnými nástupcami Priskeho sa už v českých médiách objavilo aj meno bývalého trénera slovenskej reprezentácie Taliana Francesca Calzonu.
„Naša dohoda bola, že povediem zápas s Alkmaarom. Zatiaľ neviem, čo sa bude diať ďalej,“ dodal 37-ročný Bláža po trénerskej premiére v pohárovej Európe.
Dajte nám Spartu, nie žoldnierov
Frustráciu prejavili po stretnutí aj domáci fanúšikovia. Prvým signálom krízy bolo, že ich na Letnú prišlo iba 9531, čo predstavuje približne polovicu kapacity.
Skupina najvernejších fanúšikov „rudých“ vyvesila ešte pred začiatkom zápasu transparent s nápisom: „Dajte nám Spartu, nie žoldnierov!“ Po zápase si hráči vyslúžili piskot a vedenie klubu vulgárne pokriky.
„Či sa nám podarí priviesť fanúšikov späť na štadión, záleží len od nás. Musíme začať hrať lepšie a vyhrávať. Radšej by som videl plný štadión, aby s nami fanúšikovia po zápase skandovali, nie aby na nás pískali. Musíme začať od seba a dúfať, že výsledky sa dostavia,“ pripomenul Bláža, ktorého citoval web sport.cz. Sparta vyhrala iba raz v uplynulých desiatich súťažných dueloch.