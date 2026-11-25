Futbalistov pražskej Sparty povedie vo štvrtkovom zápase Európskej ligy proti Alkmaaru ako dočasný tréner Lukáš Bláža z partnerského treťoligového klubu Loko Praha.
Pražský klub, ktorý v pondelok odvolal dánskeho trénera Briana Priskeho, o tom informoval na sociálnej sieti X.
Blážovými asistentmi budú vo štvrtok hlavný tréner staršieho dorastu Sparty Miroslav Droppa a Jan Blažíček, ktorý má na starosti štandardné situácie. Bláža s Droppom viedli mužstvo už na utorkovom tréningu.
Bláža je hlavným trénerom Loko Praha od začiatku tejto sezóny. Predtým pôsobil pri sparťanskej rezerve ako asistent a dočasný tréner. Sparta naďalej hľadá nového trénera prvého mužstva.
Podľa špekulácií by mal byť opäť zo zahraničia. Z angažovania bývalého trénera Plzne, Slováka Adriána Guľu, podľa médií napokon zišlo.
Spolu s Priskem skončili pre zlé výsledky a výkony aj jeho asistenti Diarmuid O'Carroll a Lukas Babalola.
Funkciu športového riaditeľa opustil Tomáš Rosický, ktorého nahradil dovtedajší športový manažér A-mužstva Tomáš Sivok.
Sparta je po nedeľňajšej domácej prehre 1:3 s Liberecom v ligovej tabuľke na štvrtom mieste so stratou 13 bodov na vedúcu Slaviu.
Pred mesiacom vypadla s Baníkom Ostrava už v osemfinále domáceho pohára a nedarí sa jej ani v Európskej lige.
So štyrmi bodmi zo štyroch zápasov jej pred duelom proti Alkmaaru patrí 22. miesto spomedzi 36 tímov. Z posledných deviatich súťažných zápasov dokázali sparťania vyhrať iba raz.