Sparta v šoku. Oslabený Baník so Slovákom v bráne ju vyradil z pohára prvýkrát od roku 2017

Matěj Jurásek
Matěj Jurásek (Autor: X / AC Sparta Praha)
ČTK, TASR|28. okt 2026 o 20:47
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Pražanom nepomohla ani miestami drvivá prevaha.

Futbalisti Ostravy senzačne zvíťazili v osemfinále domáceho pohára na ihrisku Sparty Praha 2:0.

Baník pritom nastúpil po prvýkrát od hromadnej vírusovej infekcie v kádri a zo zdravotných dôvodov mu chýbalo až 10 hráčov.

Už po 18 sekundách otvoril na Letnej skóre Filip Kubala a v 84. minúte spečatil šokujúci výsledok striedajúci Rhodri Smith. 

Sparta vypadla z pohára už v osemfinále po prvýkrát od októbra 2017, keď ju po penaltovom rozstrele vyradil takisto Baník.

VIDEO: Zostrih zápasu Sparta Praha - Ostrava

Pražanom nepomohla ani miestami drvivá prevaha. Ich šance zneškodňoval slovenský brankár Viktor Budinský a až trikrát im radosť prekazila konštrukcia bránky. Jeho spoluhráč Matúš Kmeť hral do 70. minúty.

Sparta nevyužila ani jeden z 22 streleckých pokusov a tretíkrát za sebou tak pohár nezíska.

Slovenský brankár v službách „rudých“ Jakub Surovčík sledoval duel z lavičky náhradníkov.

V ďalších zápasoch MOL Cupu Bohemians podľahol Mladej Boleslavi 2:3 a Pardubice po obrate zdolali Slovácko 4:1. V dohrávke 3. kola Plzeň rozdrvila domácu Jihlavu 6:1.

Česko

Česko

    Matěj Jurásek
    Matěj Jurásek
    Sparta v šoku. Oslabený Baník so Slovákom v bráne ju vyradil z pohára prvýkrát od roku 2017
    dnes 20:47
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