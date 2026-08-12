Sparta končí v predkole. Škriniar môže prvýkrát od roku 2009 doviesť turecký klub do hlavnej fázy

Slovenský futbalista Milan Škriniar.
Slovenský futbalista Milan Škriniar. (Autor: TASR)
TASR|12. aug 2026 o 09:50
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Predkolá Ligy majstrov mali slovenský nádych aj v odvete.

Futbalisti Sparty Praha si v tejto sezóne nezahrajú hlavnú fázu Ligy majstrov. Odveta dvojzápasu 3. predkola dopadla lepšie pre brankára Olympique Lyon Dominika Greifa, na druhej strane odchytal celý zápas jeho krajan Jakub Surovčík.

V play off sa predstaví aj kapitán reprezentácie Milan Škriniar s tureckým Fenerbahce, ktoré prešlo cez rakúsky Sturm Graz.

Sparta nezažila ideálny prvý polčas a o najtesnejší náskok z prvého zápasu prišla v 20. minúte. Akcia vyvrcholila slabším zákrokom Surovčíka, ktorý vyrazil prudkú strelu Tolissa priamo pred seba a dorážku premenil Ernest Nuamah.

Predchádzala tomu však strata lopty pri výstavbe útoku a práve na to sa zameral tréner Brian Priske.

„Musíme sa zachovať lepšie, pustili sme súpera do šance stratou na vlastnej polovici a dostal sa do zakončenia,“ vyjadril sa Priske podľa portálu iDnes.cz.

Surovčíkov spoluhráč z obrany Adam Ševínský navyše v 34. minúte oslabil svoj tím a domáci boli proti desiatim v ideálnej pozícii pre spečatenie postupu.

Surovčíkov večer v Lyone

Slovenský brankár si pripísal viacero zákrokov a vyznamenal sa najmä proti Fofanovi, ktorému zneškodnil dorážku.

Pri druhom a treťom góle už toho veľa spraviť nemohol a „rudí“ prehrávali v 72. minúte už 0:3.

„Všetkým gólom sa dalo zabrániť lepším bránením. Sme sklamaní a naštvaní, ale je mojou prácou pozrieť sa na zápas ako na celok. Prehra 0:3 je náročná, ale u všetkých chlapcov som videl túžbu celý zápas odmakať. Zostali v zápase a skúsili s výsledkom niečo spraviť,“ zhodnotil dánsky kouč.

Škriniar drží čisté konto

Škriniar podobne ako v domácom zápase prispel k čistému kontu. K triumfu 2:0 z Turecka pridalo Fenerbahce najtesnejšiu výhru 1:0, keď sa presadil z pokutového kopu Talisca.

Brazílsky útočník sa zatiaľ presadil v každom zo štyroch zápasov predkôl LM. Škriniar očakával náročnú odvetu.

„Ak by sa nám podarilo dať gól skôr, možno by to bolo pre nás jednoduchšie. Zápasy proti tímom, ktoré nemajú v odvete čo stratiť, sú totiž vždy náročné.

Cieľom bolo postúpiť do ďalšieho kola a to sa nám podarilo, sme za to radi,“ citoval slovenského obrancu a kapitána Fenerbahce denník Hürriyet.

Fenerbahce a 16-ročné čakanie

Škriniar môže byť súčasťou prelomenia nepriaznivej série. Turecký klub hral v hlavnej fáze (predtým skupinovej) Ligy majstrov naposledy v ročníku 2008/2009.

Odvtedy bol súčasťou najmä Európskej ligy. V play off sa predstavil aj na začiatku minulej sezóny a o jeho vypadnutí rozhodol jediný gól Benficy Lisabon v odvete v Portugalsku.

Teraz mu bude v ceste stáť práve Lyon. Prvý zápas sa bude hrať v Turecku v utorok 18. augusta.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Slovenský futbalista Milan Škriniar.
    Slovenský futbalista Milan Škriniar.
    Sparta končí v predkole. Škriniar môže prvýkrát od roku 2009 doviesť turecký klub do hlavnej fázy
    dnes 09:50
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