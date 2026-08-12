Sparta končí v predkole. Škriniar môže prvýkrát od roku 2009 doviesť turecký klub do hlavnej fázy

Futbalisti Sparty Praha si v tejto sezóne nezahrajú hlavnú fázu Ligy majstrov. Odveta dvojzápasu 3. predkola dopadla lepšie pre brankára Olympique Lyon Dominika Greifa, na druhej strane odchytal celý zápas jeho krajan Jakub Surovčík.
V play off sa predstaví aj kapitán reprezentácie Milan Škriniar s tureckým Fenerbahce, ktoré prešlo cez rakúsky Sturm Graz.
Sparta nezažila ideálny prvý polčas a o najtesnejší náskok z prvého zápasu prišla v 20. minúte. Akcia vyvrcholila slabším zákrokom Surovčíka, ktorý vyrazil prudkú strelu Tolissa priamo pred seba a dorážku premenil Ernest Nuamah.
Predchádzala tomu však strata lopty pri výstavbe útoku a práve na to sa zameral tréner Brian Priske.
„Musíme sa zachovať lepšie, pustili sme súpera do šance stratou na vlastnej polovici a dostal sa do zakončenia,“ vyjadril sa Priske podľa portálu iDnes.cz.
Surovčíkov spoluhráč z obrany Adam Ševínský navyše v 34. minúte oslabil svoj tím a domáci boli proti desiatim v ideálnej pozícii pre spečatenie postupu.
Surovčíkov večer v Lyone
Slovenský brankár si pripísal viacero zákrokov a vyznamenal sa najmä proti Fofanovi, ktorému zneškodnil dorážku.
Pri druhom a treťom góle už toho veľa spraviť nemohol a „rudí“ prehrávali v 72. minúte už 0:3.
„Všetkým gólom sa dalo zabrániť lepším bránením. Sme sklamaní a naštvaní, ale je mojou prácou pozrieť sa na zápas ako na celok. Prehra 0:3 je náročná, ale u všetkých chlapcov som videl túžbu celý zápas odmakať. Zostali v zápase a skúsili s výsledkom niečo spraviť,“ zhodnotil dánsky kouč.
Škriniar drží čisté konto
Škriniar podobne ako v domácom zápase prispel k čistému kontu. K triumfu 2:0 z Turecka pridalo Fenerbahce najtesnejšiu výhru 1:0, keď sa presadil z pokutového kopu Talisca.
Brazílsky útočník sa zatiaľ presadil v každom zo štyroch zápasov predkôl LM. Škriniar očakával náročnú odvetu.
„Ak by sa nám podarilo dať gól skôr, možno by to bolo pre nás jednoduchšie. Zápasy proti tímom, ktoré nemajú v odvete čo stratiť, sú totiž vždy náročné.
Cieľom bolo postúpiť do ďalšieho kola a to sa nám podarilo, sme za to radi,“ citoval slovenského obrancu a kapitána Fenerbahce denník Hürriyet.
Fenerbahce a 16-ročné čakanie
Škriniar môže byť súčasťou prelomenia nepriaznivej série. Turecký klub hral v hlavnej fáze (predtým skupinovej) Ligy majstrov naposledy v ročníku 2008/2009.
Odvtedy bol súčasťou najmä Európskej ligy. V play off sa predstavil aj na začiatku minulej sezóny a o jeho vypadnutí rozhodol jediný gól Benficy Lisabon v odvete v Portugalsku.
Teraz mu bude v ceste stáť práve Lyon. Prvý zápas sa bude hrať v Turecku v utorok 18. augusta.