Tragické správy zo Španielska. Futbalista podľahol následkom zrážky s brankárom

Španielsky futbalista Jesus de Miguel z druholigového CD Tenerife zomrel na následky tvrdej zrážky so súperovým brankárom v pondelkovom zápase s Andorrou. V utorok o tom informoval klub z Kanárskych ostrovov.
Tridsaťročného útočníka poslal k zemi kolenom reprezentačný brankár Rovníkovej Guiney Jesus Owono.
Ten ho knokautoval na polovici ihriska pri ďalekom výbehu z brány. De Miguel dostal kolenom do hrudníka a hráči súpera aj jeho spoluhráči okamžite privolali na pomoc záchranárov.
Po krátkom ošetrení ho naložili do sanitky, v ktorej sa mu podľa španielskych médií zastavilo srdce a museli ho oživovať. Po hospitalizácii mal byť jeho stav stabilizovaný, avšak vážny.
Duel druhej španielskej La Ligy nedohrali, rozhodca ho predčasne ukončil za stavu 2:2. Owono videl za zákrok červenú kartu.
VIDEO: Zrážka De Miguela s brankárom
„Klub CD Tenerife s hlbokým zármutkom, so stiahnutým hrdlom a v úplnom úžase oznamuje tragickú správu o úmrtí Jesusa de Miguela Alamedu, ku ktorému došlo v utorok 3. novembra o 8.00 h ráno.
Neexistujú slová útechy, nie je nič, čo by dokázalo zmierniť tento zdrvujúci smútok. Stojíme pri jeho trúchliacej rodine, pri jeho blízkych a pri celom Tenerife, ktoré dnes oplakáva túto krutú stratu.
Rodina Jesúsa de Miguela vyjadruje vďaku za každý prejav podpory a zároveň z hĺbky srdca prosí o maximálny rešpekt k ich súkromiu v týchto nesmierne ťažkých chvíľach. Odpočívaj v pokoji,“ napísal klub v oficiálnom stanovisku na svojom webe.
Tenerife už skôr v utorok informovalo, že zdravotný stav útočníka sa „neurologicky zhoršil“.
De Miguel prišiel do Tenerife vlani v lete a v minulej sezóne klubu pomohol jedenástimi gólmi a siedmimi asistenciami v 29 dueloch k postupu do druhej najvyššej súťaže - Segunda División.
V prebiehajúcom ročníku stihol odohrať len šesť duelov. V minulosti pôsobil v nižších španielskych súťažiach za Navalcarnero, Unionistas a Castellón. Profesionálny debut si pripísal v roku 2015 za Leganés B.
„Je mi to nesmierne ľúto. Odpočívaj v pokoji, Jesus,“ napísal na sociálne siete bývalý obranca Barcelony Gerard Piqué, ktorý je väčšinový vlastník FC Andorra. Aj samotný klub vyjadril „úprimnú sústrasť“ rodine de Miguela, jeho spoluhráčom a tímu Tenerife.
Sústrastné odkazy zaslali aj Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid a ďalšie španielske tímy, ako aj Španielska futbalová federácia.
„Kráľovská španielska futbalová federácia zdrvená touto smutnou správou vyjadruje hlboký zármutok nad jeho dnešným odchodom,“ uviedla vo svojom vyhlásení.
RFEF v reakcii na túto udalosť odložila utorkové zápasy Kráľovského pohára (Copa del Rey) a Pohára kráľovnej (Copa de la Reina) „ako prejav úcty a solidarity“. Real Madrid si v utorok pred tréningom uctil pamiatku zosnulého minútou ticha.
„Obrovský smútok, na to niet slov,“ napísal na Instagrame francúzsky útočník Realu Madrid Kylian Mbappé. Espanyol Barcelona takisto odložil predstavenie svojho nového trénera Edera Sarabiu na stredu.
„Zdieľame váš zármutok,“ uviedla španielska ministerka športu Milagros Tolónová a vyjadrila „úprimnú sústrasť rodine a blízkym“, ako aj klubu Tenerife, jeho hráčom a realizačnému tímu.