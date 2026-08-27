VIDEO: Neuveriteľný Raphinha a debut Rodriho. Barcelona zdolala Bilbao a postupuje bez prehry

Raphinha oslavuje gól.
Raphinha oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. aug 2026 o 23:17
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Barcelona si dohrávkou 1. kola La Ligy upevnila vedenie.

Futbalisti FC Barcelona majú aj po svojom druhom stretnutí nového ročníka La Ligy stopercentnú bilanciu.

Vo štvrtkovej dohrávke 1. kola zdolali doma Bilbao 2:0 gólmi Raphinhu a Fermina.

VIDEO: Zostrih zápasu FC Barcelona - Athletic Bilbao

Hráči Osasuny Pamplona vyhrali na ihrisku Celty Vigo 2:1. Domáci viedli 1:0 gólom Iaga Aspasa, ale doplatili na vylúčenie Marcosa Alonsa v 51. minúte, po ktorom hostia využili početnú výhodu a dvoma gólmi otočili skóre.

La Liga - dohrávky 1. kola (štvrtok):

FC Barcelona - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

Góly: 37. Raphinha, 82. Fermin

Celta Vigo - CA Osasuna Pamplona 1:2 (1:0)

Góly: 14. Aspas - 54. Barja, 63. Budimir,

ČK: 51. M. Alonso (Celta)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Raphinha oslavuje gól.
    Raphinha oslavuje gól.
    VIDEO: Neuveriteľný Raphinha a debut Rodriho. Barcelona zdolala Bilbao a postupuje bez prehry
    št 23:17
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