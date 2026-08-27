VIDEO: Neuveriteľný Raphinha a debut Rodriho. Barcelona zdolala Bilbao a postupuje bez prehry

Futbalisti FC Barcelona majú aj po svojom druhom stretnutí nového ročníka La Ligy stopercentnú bilanciu.
Vo štvrtkovej dohrávke 1. kola zdolali doma Bilbao 2:0 gólmi Raphinhu a Fermina.
VIDEO: Zostrih zápasu FC Barcelona - Athletic Bilbao
Hráči Osasuny Pamplona vyhrali na ihrisku Celty Vigo 2:1. Domáci viedli 1:0 gólom Iaga Aspasa, ale doplatili na vylúčenie Marcosa Alonsa v 51. minúte, po ktorom hostia využili početnú výhodu a dvoma gólmi otočili skóre.
La Liga - dohrávky 1. kola (štvrtok):
FC Barcelona - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)
Góly: 37. Raphinha, 82. Fermin
Celta Vigo - CA Osasuna Pamplona 1:2 (1:0)
Góly: 14. Aspas - 54. Barja, 63. Budimir,
ČK: 51. M. Alonso (Celta)