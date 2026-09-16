Hancko dostal prvýkrát v sezóne voľno. Jeho Atlético prevalcovalo súpera

Futbalisti Atlética Madrid oslavujú gól.
Futbalisti Atlética Madrid oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2026 o 21:00
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Futbalisti Deportiva La Coruňa po návrate do najvyššej španielskej ligy prvýkrát v sezóne prehrali.

Futbalisti Atlética Madrid v základnej jedenástke bez slovenského obrancu Dávida Hancka vyhrali v 6. kole španielskej La Ligy nad Osasunou Pamplona presvedčivo 4:0.

V drese „Los Colchoneros" sa strelecky presadili Jonathan David, Lee Kang-in, Robin Le Normand a Alex Baena. Hancko sa dostal na ihrisko v 85. minúte.

Prvú prehru v sezóne zaznamenalo Deportivo La Coruna, nováčik podľahol doma Seville 0:1.

La Liga - 6. kolo:

Atlético Madrid - Osasuna Pamplona 4:0 (1:0)

Góly: 24. David, 54. Kang-in, 63. Le Normand, 82. Baena

/D. Hancko (Atletico) hral od 85. min/

Deportivo La Coruňa - FC Sevilla 0:1 (0:0)

Gól: 52. Sierra, ČK: 60. Angelino (Deportivo)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalisti Atlética Madrid oslavujú gól.
    Futbalisti Atlética Madrid oslavujú gól.
    Hancko dostal prvýkrát v sezóne voľno. Jeho Atlético prevalcovalo súpera
    dnes 21:00
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