Hancko dostal prvýkrát v sezóne voľno. Jeho Atlético prevalcovalo súpera

Futbalisti Atlética Madrid v základnej jedenástke bez slovenského obrancu Dávida Hancka vyhrali v 6. kole španielskej La Ligy nad Osasunou Pamplona presvedčivo 4:0.
V drese „Los Colchoneros" sa strelecky presadili Jonathan David, Lee Kang-in, Robin Le Normand a Alex Baena. Hancko sa dostal na ihrisko v 85. minúte.
Prvú prehru v sezóne zaznamenalo Deportivo La Coruna, nováčik podľahol doma Seville 0:1.
La Liga - 6. kolo:
Atlético Madrid - Osasuna Pamplona 4:0 (1:0)
Góly: 24. David, 54. Kang-in, 63. Le Normand, 82. Baena
/D. Hancko (Atletico) hral od 85. min/
Deportivo La Coruňa - FC Sevilla 0:1 (0:0)
Gól: 52. Sierra, ČK: 60. Angelino (Deportivo)