Hladké víťazstvo spečatil Mbappé. Real sa priebežne dotiahol na vedúcu Barcelonu

Hráči Realu Madrid oslavujú gól
Hráči Realu Madrid oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR, ČTK|7. nov 2026 o 23:16
ShareTweet0

Francúzsky kanonier strelil trinásty gól v sezóne.

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili 3:0 vo Valencii a v neúplnej tabuľke španielskej ligy sa bodovo dotiahli na vedúcu Barcelonu, ktorá má k dobru nedeľňajší zápas na ihrisku tretieho Atlética Madrid.

Real Madrid zaznamenal ôsme súťažné víťazstvo za sebou. "Biely balet" vo Valencii viedol v polčase 2:0 zásluhou Valverdeho a Gülera.

Po zmene strán sa po trinásty raz v sezóne zapísal medzi strelca Mbappé a v tabuľke kanonierov je druhý o dva góly za Raphinhou z Barcelony.

VIDEO: Gól Mbappého

Domáci potom ešte prišli o vylúčeného Gayu a po siedmej porážke v sezóne zostali predposlední v tabuľke.

Racing Santander zvíťazil v súboji dvoch nováčikov na pôde Malagy 2:1. O ich triumfe rozhodol v 60. minúte Maročan Yassir Zabiri.

Santander sa v neúplnej tabuľke posunul na deviate miesto, Malaga je s piatimi bodmi posledná.

Espanyol Barcelona remizoval s ďalším nováčikom Deportivom La Coruňa 0:0, duel medzi Osasunou Pamplona a Athleticom Bilbao sa skončil nerozhodne 1:1.

La Liga - 12. kolo:

Osasuna Pamplona - Athletic Bilbao 1:1 (0:0)

Góly: 90.+1 Catena - 85. N. Williams

Espanyol Barcelona - Deportivo La Coruňa 0:0

Malaga CF – Racing Santander 1:2 (1:0)

Góly: 28. Dotor - 50. Luque, 60. Zabiri, ČK: 64. Aznou (Malaga) po druhej ŽK

Valencia - Real Madrid 0:3 (0:2)

Góly: 28. Valverde, 36. J. Güler, 75. Mbappé

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Hráči Realu Madrid oslavujú gól
    Hráči Realu Madrid oslavujú gól
    Hladké víťazstvo spečatil Mbappé. Real sa priebežne dotiahol na vedúcu Barcelonu
    dnes 23:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Hladké víťazstvo spečatil Mbappé. Real sa priebežne dotiahol na vedúcu Barcelonu