Hladké víťazstvo spečatil Mbappé. Real sa priebežne dotiahol na vedúcu Barcelonu

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili 3:0 vo Valencii a v neúplnej tabuľke španielskej ligy sa bodovo dotiahli na vedúcu Barcelonu, ktorá má k dobru nedeľňajší zápas na ihrisku tretieho Atlética Madrid.
Real Madrid zaznamenal ôsme súťažné víťazstvo za sebou. "Biely balet" vo Valencii viedol v polčase 2:0 zásluhou Valverdeho a Gülera.
Po zmene strán sa po trinásty raz v sezóne zapísal medzi strelca Mbappé a v tabuľke kanonierov je druhý o dva góly za Raphinhou z Barcelony.
VIDEO: Gól Mbappého
Domáci potom ešte prišli o vylúčeného Gayu a po siedmej porážke v sezóne zostali predposlední v tabuľke.
Racing Santander zvíťazil v súboji dvoch nováčikov na pôde Malagy 2:1. O ich triumfe rozhodol v 60. minúte Maročan Yassir Zabiri.
Santander sa v neúplnej tabuľke posunul na deviate miesto, Malaga je s piatimi bodmi posledná.
Espanyol Barcelona remizoval s ďalším nováčikom Deportivom La Coruňa 0:0, duel medzi Osasunou Pamplona a Athleticom Bilbao sa skončil nerozhodne 1:1.
La Liga - 12. kolo:
Osasuna Pamplona - Athletic Bilbao 1:1 (0:0)
Góly: 90.+1 Catena - 85. N. Williams
Espanyol Barcelona - Deportivo La Coruňa 0:0
Malaga CF – Racing Santander 1:2 (1:0)
Góly: 28. Dotor - 50. Luque, 60. Zabiri, ČK: 64. Aznou (Malaga) po druhej ŽK
Valencia - Real Madrid 0:3 (0:2)
Góly: 28. Valverde, 36. J. Güler, 75. Mbappé