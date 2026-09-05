Atlético s Hanckom zaznamenalo prvú prehru v sezóne. Na pôde súpera nestrelilo gól

Futbalisti Bilbaa v 4. kole španielskej ligy zvíťazili doma nad Atléticom Madrid so Slovákom Dávidom Hanckom 3:0, ktoré utrpelo prvú prehru v súťaži.
Athletic, ktorý odštartoval ligu dvoma prehrami, nadviazal na víťazstvo 2:0 vo Vigu z minulého kola.
Atlético malo v prvom polčase hernú prevahu. I Kang-in ani Álex Baena však svoje šance nepremenili. Bilbao za to hostí potrestalo krátko po začiatku druhého polčasu.
Odrazenú strelu Iñakiho Williamsa usmernil z bezprostrednej blízkosti do siete Nico Williams.
O dve minúty neskôr starší z bratov Williamsovcov, Iñaki, uvoľnil spoluhráča Navarra, ktorý sa zbavil Grimalda a umiestnenou strelou po druhýkrát prekonal Oblaka.
Víťazstvo spečatil v 90. minúte Sancet, ktorý dorazil do siete zblokovaný center Gerenabarrenu. Hancko odohral v drese hostí celý duel.
La Liga - 4 kolo:
Athletic Club Bilbao - Atlético Madrid 3:0 (0:0)
Góly: 46. N. Williams, 48. Navarro, 90. Sancet
/Hancko (Atletico) odohral celý zápas/