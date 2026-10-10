Atlético si udržalo víťaznú sériu, rozhodlo v závere. Hancko začal zápas na lavičke

Futbalisti Atletica Madrid v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili vo štvrtom zápase španielskej La Ligy za sebou.
V sobotňajšom stretnutí 8. kola s Deportivom Alaves neboli ďaleko od deľby bodov, ale v 87. minúte strelil víťazný gól na 2:1 argentínsky obranca Cristian Romero.
„Los Colchoneros“ vyhrávali po zásahu Alejandra Grimalda z prvého polčasu, ale ešte v jeho závere vyrovnal Lucas Boye z pokutového kopu.
V 61. minúte videl červenú kartu Angel Perez a domáci dohrávali v desiatich. Presilovku napokon zužitkoval Romero, ktorý sa presadil hlavičkou po centri Alexa Baenu.
Hancko, ktorý nastúpil vo všetkých štyroch zápasoch Slovenska počas reprezentačnej prestávky, nastúpil v 62. minúte, keď vystriedal Robina Le Normanda.
Stretnutie Raya Vallecano s Bilbaom odložili za stavu 0:0 pre protesty proti prezidentovi madridského klubu Raulovi Martinovi Presovi. Domáci fanúšikovia hádzali na trávnik papierové lietadielka.
La Liga - 8. kolo:
Alavés - Atlético Madrid 1:2 (1:1)
Góly: 45 + 6. Boyé z pen. - 33. Grimaldo, 87. Romero, ČK: 61. Perez (Alaves)
/D. Hancko (Atletico) nastúpil v 62. min./