Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 13. kole španielskej La Ligy nad Celtou Vigo 2:1, hoci už od 6. minúty prehrávali po góle Pabla Durana.
Na konci prvého polčasu nepremenil Kylian Mbappé pokutový kop, no v 66. minúte vyrovnal Jude Bellingham.
O triumfe Realu rozhodol v 85. minúte Carlos Espi. „Biely balet" je v tabuľke druhý o skóre za Barcelonou, ktorá má zápas k dobru.
VIDEO: Víťazný gól Realu proti Celte Vigo
Hráči Realu Betis remizovali v mestskom derby na pôde FC Sevilla 1:1. Bola to pre nich generálke na utorňajší duel ligovej fázy Ligy majstrov na pôde Slovana Bratislava.
Betis viedol od 50. minúty zásluhou Antonyho, v nadstavenom čase vyrovnal Kike Salas.
Hráči Deportiva Alaves zdolali Deportivo La Coruňa 3:1 a v tabuľke sa posunuli na ôsme miesto.
O ich triumfe rozhodol v 62. minúte Lucas Boye, v závere pridal poistku Denis Suarez. Rayo Vallecano prehralo doma s Valenciou 0:1.
La Liga - 13. kolo:
Real Madrid - Celta Vigo 2:1 (0:1)
Góly: 66. Bellingham, 85. Espi - 6. Duran
FC Sevilla - Real Betis 1:1 (0:0)
Góly: 90+1. Salas - 50. Antony
Rayo Vallecano - FC Valencia 0:1 (0:1)
Gól: 41. Copete
Deportivo Alaves - Deportivo La Coruňa 3:1 (1:1)
Góly: 2. Hidalgo, 62. Boye, 90. Suarez - 41. Tenaglia (vlastný)