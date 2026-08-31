VIDEO: Barcelona prvýkrát inkasovala. Opäť žiaril Raphinha a nechytateľne mieril i Yamal

Lamine Yamal z Barcelony oslavuje po tom, čo strelil druhý gól svojho tímu.
Lamine Yamal z Barcelony oslavuje po tom, čo strelil druhý gól svojho tímu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|31. aug 2026 o 23:31
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Vallecano síce viedlo, no majster odpovedal troma gólmi už v prvom polčase.

Futbalisti Barcelony zvíťazili doma v treťom kole španielskej ligy nad Vallecanom 5:2. Po dva góly úradujúcich majstrov strelili Raphinha a Lamine Yamal.

Katalánsky tím zostal spolu s Realom Madrid ako jediný naďalej stopercentný. Zverenci trénera Flicka prehrávali od 12. minúty.

Raphinha a Yamal v rýchlom slede otočili skóre. Yamal si zároveň pripísal 50. súťažný gól v drese Barcelony.

VIDEO: Nádherný gól Yamala

Po zmene strán zvýšil náskok favorita vlastným gólom Lejeune, no druhým zásahom večera zdramatizoval zápas Camello. Za domácich sa však opäť presadili Raphinha a Yamal.

VIDEO: Druhý gól Raphinhu v zápase

Dvadsaťdeväťročný Brazílčan Raphinha je prvým hráčom od čias Lionela Messiho v sezóne 2017/18, ktorý strelil päť gólov v úvodných troch kolách.

Hráči Osasuny Pamplona zvíťazili nad Getafe 1:0. O jediný gól duelu sa postaral tesne pred polčasovou prestávkou z pokutového kopu Ante Budimir.

Pamplona zostáva bez prehry a má na konte sedem bodov, Getafe zostalo na troch. 

La Liga - 3 kolo:

FC Barcelona - Rayo Vallecano 5:2 (2:1)

Góly: 19. Raphinha, 21. Yamal, 51. Lejeune (vla.), 71. Raphinha, 90. Yamal – 12. Camello, 59. Camello

Osasuna Pamplona - FC Getafe 1:0 (1:0)

Gól: 45.+2. Budimir (11 m)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Lamine Yamal z Barcelony oslavuje po tom, čo strelil druhý gól svojho tímu.
    Lamine Yamal z Barcelony oslavuje po tom, čo strelil druhý gól svojho tímu.
    VIDEO: Barcelona prvýkrát inkasovala. Opäť žiaril Raphinha a nechytateľne mieril i Yamal
    po 23:31
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