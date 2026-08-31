VIDEO: Barcelona prvýkrát inkasovala. Opäť žiaril Raphinha a nechytateľne mieril i Yamal

Futbalisti Barcelony zvíťazili doma v treťom kole španielskej ligy nad Vallecanom 5:2. Po dva góly úradujúcich majstrov strelili Raphinha a Lamine Yamal.
Katalánsky tím zostal spolu s Realom Madrid ako jediný naďalej stopercentný. Zverenci trénera Flicka prehrávali od 12. minúty.
Raphinha a Yamal v rýchlom slede otočili skóre. Yamal si zároveň pripísal 50. súťažný gól v drese Barcelony.
VIDEO: Nádherný gól Yamala
Po zmene strán zvýšil náskok favorita vlastným gólom Lejeune, no druhým zásahom večera zdramatizoval zápas Camello. Za domácich sa však opäť presadili Raphinha a Yamal.
VIDEO: Druhý gól Raphinhu v zápase
Dvadsaťdeväťročný Brazílčan Raphinha je prvým hráčom od čias Lionela Messiho v sezóne 2017/18, ktorý strelil päť gólov v úvodných troch kolách.
Hráči Osasuny Pamplona zvíťazili nad Getafe 1:0. O jediný gól duelu sa postaral tesne pred polčasovou prestávkou z pokutového kopu Ante Budimir.
Pamplona zostáva bez prehry a má na konte sedem bodov, Getafe zostalo na troch.
La Liga - 3 kolo:
FC Barcelona - Rayo Vallecano 5:2 (2:1)
Góly: 19. Raphinha, 21. Yamal, 51. Lejeune (vla.), 71. Raphinha, 90. Yamal – 12. Camello, 59. Camello
Osasuna Pamplona - FC Getafe 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2. Budimir (11 m)