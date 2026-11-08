VIDEO: Yamal našiel Lópeza a Madrid stíchol. Barcelona ovládla španielsky šláger

Futbalisti Barcelony zvíťazili v nedeľňajšom šlágri španielskej ligy nad Atléticom Madrid 2:1 a v tabuľke sa odpútali od Realu Madrid na rozdiel troch bodov.
Atlético otvorilo skóre po zásahu Simeoneho, no Barcelona predviedla obrat po dvoch góloch Fermína Lópeza.
Rozhodujúci moment prišiel v 66. minúte. Lamine Yamal našiel presnou prihrávkou v pokutovom území Lópeza, ktorý nízkou strelou prekonal brankára Oblaka.
VIDEO: Víťazný gól Barcelony
V ďalších zápasoch Real Betis zvíťazil pôde Elche 2:0. Sevillčania sa presadili v záverečnej desaťminútovke, keď skórovali Rodrigo Riquelme a Marc Bartra.
Betis si v tabuľke upevnil 4. miesto a na vedúcu Barcelonu strácal pred jej večerným duelom proti Atleticu Madrid štyri body.
Piaty je s 22 bodmi Real Sociedad, ktorý zdolal Rayo Vallecano 1:0. Tri body pre mužstvo zo San Sebastiánu zariadil islandský útočník Orri Oskarsson.
La Liga - 12. kolo:
Atlético Madrid - FC Barcelona 1:2 (1:1)
Góly: 10. Simeone – 45. F. López, 66. F. López
Celta Vigo - UD Levante 0:0
Villarreal CF - Getafe CF 2:0 (0:0)
Góly: 80. Buchanan, 90.+1 Romero
Elche CF – Real Betis 0:2 (0:0)
Góly: 81. Riquelme, 89. Bartra
Real Sociedad – Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Gól: 67. Oskarsson