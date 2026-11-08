VIDEO: Yamal našiel Lópeza a Madrid stíchol. Barcelona ovládla španielsky šláger

Lamine Yamal a Dávid Hancko v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona
Fotogaléria (24)
Lamine Yamal a Dávid Hancko v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona (Autor: TASR/AP)
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TASR|8. nov 2026 o 22:59
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Dávid Hancko odohral za Atlético celý zápas.

Futbalisti Barcelony zvíťazili v nedeľňajšom šlágri španielskej ligy nad Atléticom Madrid 2:1 a v tabuľke sa odpútali od Realu Madrid na rozdiel troch bodov.

Atlético otvorilo skóre po zásahu Simeoneho, no Barcelona predviedla obrat po dvoch góloch Fermína Lópeza.

Rozhodujúci moment prišiel v 66. minúte. Lamine Yamal našiel presnou prihrávkou v pokutovom území Lópeza, ktorý nízkou strelou prekonal brankára Oblaka.

VIDEO: Víťazný gól Barcelony

V ďalších zápasoch Real Betis zvíťazil pôde Elche 2:0. Sevillčania sa presadili v záverečnej desaťminútovke, keď skórovali Rodrigo Riquelme a Marc Bartra.

Betis si v tabuľke upevnil 4. miesto a na vedúcu Barcelonu strácal pred jej večerným duelom proti Atleticu Madrid štyri body.

Piaty je s 22 bodmi Real Sociedad, ktorý zdolal Rayo Vallecano 1:0. Tri body pre mužstvo zo San Sebastiánu zariadil islandský útočník Orri Oskarsson.

Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - FC Barcelona (La Liga, 12. kolo)
Fermin Lopez a Dávid Hancko v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona v 12. kole La Ligy.
Fermi­n Lopez oslavuje gól v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona v 12. kole La Ligy.
Koke and Giuliano Simeone oslavujú gól v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona v 12. kole La Ligy.
Lamine Yamal a Alejandro Grimaldo v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona v 12. kole La Ligy.
24 fotografií
Marc Casado a Marc Pubill v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona v 12. kole La Ligy.Marc Pubill a Raphinha v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona v 12. kole La Ligy.Barcelona's FermĂ­n Lopez celebrates after scoring first goal during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's Marc Pubill, left, and Barcelona's Raphinha fight for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Pedri, left, and Atletico Madrid's Koke fight for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's Pablo Barrios pulls Barcelona's Marc Bernal during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal shoots between Atletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak and Alex Baena during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone and Koke talk to a referee during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's Alejandro Grimaldo, left, and Barcelona's Lamine Yamal fight for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Marc Casado, left, and Atletico Madrid's Pablo Barrios fight for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona players pose before a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Raphinha argues with a referee during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak saves in front pf Barcelona's Lamine Yamalduring a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's Pablo Barrios guards Barcelona's Pedri during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak claers the ball in front pf Barcelona's Ferran Torresduring a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's Marc Pubill clears the ball in front of Barcelona's Ferran Torres during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Ferran Torres, laft, and Atletico Madrid's Koke fight for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's Giuliano Simeone celebrates after scoring first goal during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXAtletico Madrid's Giuliano Simeone celebrates after scoring first goal during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Raphinha receives the ball in front of Atletico Madrid's Giuliano Simeoneduring a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX

La Liga - 12. kolo:

Atlético Madrid - FC Barcelona 1:2 (1:1)

Góly: 10. Simeone – 45. F. López, 66. F. López

Celta Vigo - UD Levante 0:0

Villarreal CF - Getafe CF 2:0 (0:0)

Góly: 80. Buchanan, 90.+1 Romero

Elche CF – Real Betis 0:2 (0:0)

Góly: 81. Riquelme, 89. Bartra

Real Sociedad – Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Gól: 67. Oskarsson

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Lamine Yamal a Dávid Hancko v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona
    Lamine Yamal a Dávid Hancko v zápase Atlético Madrid - FC Barcelona
    VIDEO: Yamal našiel Lópeza a Madrid stíchol. Barcelona ovládla španielsky šláger
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