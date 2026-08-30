VIDEO: Real Madrid nedal šancu nováčikovi. Štvrtýkrát v sezóne sa presadil Mbappé

Kylian Mbappé z Realu Madrid (vpravo) oslavuje s Viníciusom Júniorom z Realu Madrid po tom, čo strelil tretí gól svojho tímu.
Kylian Mbappé z Realu Madrid (vpravo) oslavuje s Viníciusom Júniorom z Realu Madrid po tom, čo strelil tretí gól svojho tímu. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. aug 2026 o 19:12
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Zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v úvode nového ročníka La Ligy.

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v úvode nového ročníka španielskej La Ligy.

„Biely balet“ v nedeľu triumfoval na domácej pôde nad nováčikom z Malagy 4:0. Na čele tabuľky ich môže v pondelok vystriedať FC Barcelona, ktorá má pred duelom proti Rayu Vallecano na konte šesť bodov a skóre 7:0.

Madridčania rozhodli o plnom bodovom zisku už v úvodnej polhodine. Do vedenia ich poslal v 19. minúte Jude Bellingham, o sedem minút neskôr si dal vlastný gól Alfonso Herrero.

VIDEO: Gól Bellinghama

Trojgólový náskok zabezpečil zverencom trénera Joseho Mourinha štvrtým presným zásahom v novej sezóne Kylian Mbappé. Skóre ešte prikrášlil v závere duelu Arda Güler.

La Liga - 3. kolo:

Real Madrid - Málaga CF 4:0 (3:0)

Góly: 19. Bellingham, 26. Herrero (vlastný), 30. Mbappe, 90.+1 Güler

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Kylian Mbappé z Realu Madrid (vpravo) oslavuje s Viníciusom Júniorom z Realu Madrid po tom, čo strelil tretí gól svojho tímu.
    Kylian Mbappé z Realu Madrid (vpravo) oslavuje s Viníciusom Júniorom z Realu Madrid po tom, čo strelil tretí gól svojho tímu.
    VIDEO: Real Madrid nedal šancu nováčikovi. Štvrtýkrát v sezóne sa presadil Mbappé
    dnes 19:12
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