Bilbao si schuti zastrieľalo. Svojmu súperovi strelilo v oboch polčasoch dva góly

Futbalisti Athletica Bilbao oslavujú gól.
Futbalisti Athletica Bilbao oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. okt 2026 o 16:24
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Prvý presný zásah v sezóne zaznamenal kapitán Inaki Williams.

Futbalisti španielskeho Athletica Bilbao zvíťazili v domácom zápase 10. kola La Ligy nad Getafe 4:0.

V oboch polčasoch strelili po dva góly a prvý presný zásah v sezóne zaznamenal kapitán Inaki Williams.

Bilbao má na konte 12 bodov a drží krok s vyrovnaným stredom tabuľky. V súťaži ešte musí dohrať duel 8. kola proti Rayo Vallecano, ktorý odložili po protestoch fanúšikov madridského mužstva počas prvého polčasu.

Getafe je síce zatiaľ doma nezdolané, no na ihriskách súperov nezískalo žiadny bod, nestrelilo ani jeden gól a je bod nad zónou zostupu.

La Liga - 10. kolo:

Athletic Bilbao - Getafe CF 4:0 (2:0)

Góly: 17. Berenguer, 35. I. Williams, 70. Paredes, 88. Berchiche, ČK: 86. Martin (Getafe)

Tabuľka La Ligy

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    Futbalisti Athletica Bilbao oslavujú gól.
    Futbalisti Athletica Bilbao oslavujú gól.
    Bilbao si schuti zastrieľalo. Svojmu súperovi strelilo v oboch polčasoch dva góly
    dnes 16:24
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