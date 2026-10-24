Vo Vallecane sa kopali tri penalty už v prvom polčase. Domáci však nestrelili ani gól

Futbalisti Racingu Santander zvíťazili nad Espanyolom Barcelona 2:1 v sobotňajšom zápase 10. kola španielskej La ligy.
Bolo to pre nich prvé víťazstvo po štyroch zápasoch, v ktorých získali iba jeden bod. Espanyol prehral štyri z predošlých piatich duelov.
Racing má po 10 odohratých zápasoch 11 bodov, Espanyol naďalej figuruje v pásme zostupu.
Hráči Elche CF triumfovali na ihrisku Rayo Vallecano 3:0. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 10 bodov. Vallecano má o jeden menej.
Diváci videli v prvom polčase až tri pokutové kopy. Hostia sa vďaka nim dostali do vedenia 2:0. Domáci stredopoliar Pathe Ciss mohol v 39. minúte znížiť, no z penalty neskóroval.
La Liga - 10. kolo
Rayo Vallecano - Elche CF 0:3 (0:2)
Góly: 23. Redondo Solari (11 m), 36. Nino (11 m), 68. Valera
Racing Santander - Espanyol Barcelona 2:1 (0:0)
Góly: 69. Belocian, 84. Zabiri - 62. Exposito