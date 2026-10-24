Vo Vallecane sa kopali tri penalty už v prvom polčase. Domáci však nestrelili ani gól

Futbalisti Elche oslavujú gól.
Futbalisti Elche oslavujú gól. (Autor: SITA/AP)
TASR|24. okt 2026 o 18:32
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Futbalisti Espanyolu Barcelona zostávajú v pásme zostupu.

Futbalisti Racingu Santander zvíťazili nad Espanyolom Barcelona 2:1 v sobotňajšom zápase 10. kola španielskej La ligy.

Bolo to pre nich prvé víťazstvo po štyroch zápasoch, v ktorých získali iba jeden bod. Espanyol prehral štyri z predošlých piatich duelov.

Racing má po 10 odohratých zápasoch 11 bodov, Espanyol naďalej figuruje v pásme zostupu.

Hráči Elche CF triumfovali na ihrisku Rayo Vallecano 3:0. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 10 bodov. Vallecano má o jeden menej.

Diváci videli v prvom polčase až tri pokutové kopy. Hostia sa vďaka nim dostali do vedenia 2:0. Domáci stredopoliar Pathe Ciss mohol v 39. minúte znížiť, no z penalty neskóroval.

La Liga - 10. kolo

Rayo Vallecano - Elche CF 0:3 (0:2)

Góly: 23. Redondo Solari (11 m), 36. Nino (11 m), 68. Valera

Racing Santander - Espanyol Barcelona 2:1 (0:0)

Góly: 69. Belocian, 84. Zabiri - 62. Exposito

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalisti Elche oslavujú gól.
    Futbalisti Elche oslavujú gól.
    Vo Vallecane sa kopali tri penalty už v prvom polčase. Domáci však nestrelili ani gól
    dnes 18:32
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