Nováčik La Ligy mal našliapnuté k prvému triumfu. Dvojgólový náskok však stratil v priebehu minúty

Futbalisti Racingu Santander pri svojom návrate do najvyššej španielskej La Ligy remizovali na domácom ihrisku s FC Villarreal 2:2.
Nováčik v zápase úvodného kola proti „žltej ponorke“ premrhal dvojgólové vedenie.
Vďaka dvom gólom Roberta Fernandeza Jaena vyhral Espanyol Barcelona nad Levante 3:0.
La Liga - 1. kolo
Racing Santander - Villarreal CF 2:2 (2:2)
Góly: 21. A. Martin (z 11 m), 34. Martinez - 45. Gueye, 45.+1 Pepe
RCD Espanyol Barcelona - Levante UD 3:0 (2:0)
Góly: 5. a 40. Fernandez Jaen, 80. Dolan