Nováčik La Ligy mal našliapnuté k prvému triumfu. Dvojgólový náskok však stratil v priebehu minúty

Fotka zo zápasu Racing Santander - Villarreal.
Fotka zo zápasu Racing Santander - Villarreal. (Autor: Facebook Real Racing Club)
TASR|16. aug 2026 o 19:28
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Všetky štyri góly zápasu padli už v prvom polčase.

Futbalisti Racingu Santander pri svojom návrate do najvyššej španielskej La Ligy remizovali na domácom ihrisku s FC Villarreal 2:2.

Nováčik v zápase úvodného kola proti „žltej ponorke“ premrhal dvojgólové vedenie.

Vďaka dvom gólom Roberta Fernandeza Jaena vyhral Espanyol Barcelona nad Levante 3:0.

La Liga - 1. kolo

Racing Santander - Villarreal CF 2:2 (2:2)

Góly: 21. A. Martin (z 11 m), 34. Martinez - 45. Gueye, 45.+1 Pepe

RCD Espanyol Barcelona - Levante UD 3:0 (2:0)

Góly: 5. a 40. Fernandez Jaen, 80. Dolan

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Fotka zo zápasu Racing Santander - Villarreal.
    Fotka zo zápasu Racing Santander - Villarreal.
    Nováčik La Ligy mal našliapnuté k prvému triumfu. Dvojgólový náskok však stratil v priebehu minúty
    dnes 19:28
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