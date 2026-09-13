Formu Barcelony pocítilo na vlastnej koži Levante. Yamal zahviezdil dvoma gólmi

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v nedeľnom stretnutí 5. kola španielskej La Ligy na štadióne Levante 4:2. Po piatich ligových zápasoch tak majú na konte plný počet 15 bodov.
Vedenie „blaugranas“ 3:0 zariadili Xavi Espart a dvojgólový Lamine Yamal, pričom svoj druhý presný zásah pridal z penalty.
Domáci zdramatizovali duel zásluhou Ivana Romera a Rogera Brugueho v záverečných minútach, ale v nadstavenom čase zveľadil náskok Barcelony Karim Adeyemi.
VIDEO: Gól Yamala na 2:0
V ďalšom zápase Celta Vigo remizovala s Malagou 1:1. Domácich poslal do vedenia v závere prvého polčasu Ferran Jutgla, ale v 83. minúte vyrovnal Adrian Nino. Oba tímy tak na svoje prvé víťazstvo v ligovom ročníku stále čakajú.
La Liga - 5. kolo:
Levante UD - FC Barcelona 2:4 (0:2)
Góly: 79. Romero, 88. Brugue - 19. a 48. Yamal (druhý z 11 m), 5. Espart, 90.+3 Adeyemi
Celta Vigo - Malaga CF 1:1 (1:0)
Góly: 41. Jutgla - 83. Nino