Formu Barcelony pocítilo na vlastnej koži Levante. Yamal zahviezdil dvoma gólmi

Futbalisti FC Barcelona oslavujú gól proti Levante.
Futbalisti FC Barcelona oslavujú gól proti Levante. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. sep 2026 o 18:36
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Úradujúci španielsky majster je v aktuálnej sezóne stopercentný.

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v nedeľnom stretnutí 5. kola španielskej La Ligy na štadióne Levante 4:2. Po piatich ligových zápasoch tak majú na konte plný počet 15 bodov.

Vedenie „blaugranas“ 3:0 zariadili Xavi Espart a dvojgólový Lamine Yamal, pričom svoj druhý presný zásah pridal z penalty.

Domáci zdramatizovali duel zásluhou Ivana Romera a Rogera Brugueho v záverečných minútach, ale v nadstavenom čase zveľadil náskok Barcelony Karim Adeyemi.

VIDEO: Gól Yamala na 2:0

V ďalšom zápase Celta Vigo remizovala s Malagou 1:1. Domácich poslal do vedenia v závere prvého polčasu Ferran Jutgla, ale v 83. minúte vyrovnal Adrian Nino. Oba tímy tak na svoje prvé víťazstvo v ligovom ročníku stále čakajú.

La Liga - 5. kolo:

Levante UD - FC Barcelona 2:4 (0:2)

Góly: 79. Romero, 88. Brugue - 19. a 48. Yamal (druhý z 11 m), 5. Espart, 90.+3 Adeyemi

Celta Vigo - Malaga CF 1:1 (1:0)

Góly: 41. Jutgla - 83. Nino

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalisti FC Barcelona oslavujú gól proti Levante.
    Futbalisti FC Barcelona oslavujú gól proti Levante.
    Formu Barcelony pocítilo na vlastnej koži Levante. Yamal zahviezdil dvoma gólmi
    dnes 18:36
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