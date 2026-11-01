Doma iný tím ako vonku. Getafe doma ešte neprehralo, vonku ostáva stále bez bodu

Futbalisti Getafe neprehrali ani v šiestom domácom zápase v rámci španielskej La Ligy.
V dueli 11. kola otočili duel proti Seville a zvíťazili 3:1, keď všetky góly dali v záverečnej polhodine.
Do tabuľky si pripísali tretiu domácu výhru a na konte majú aj tri remízy. Nedarí sa im však na ihriskách súperov, kde v piatich dueloch nezískali zatiaľ ani jeden bod, v neúplnej tabuľke sa posunuli na 12. miesto.
Sevilla prehrala tretí zápas z uplynulých piatich a patrí jej šiesta priečka.
La Liga - 11. kolo:
Getafe CF – FC Sevilla 3:1 (0:1)
Góly: 68. Unal, 73. Satriano, 90.+4 Mangala - 19. Salas
ČK: 90.+1 Bueno (Sevilla)