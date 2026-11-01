Doma iný tím ako vonku. Getafe doma ešte neprehralo, vonku ostáva stále bez bodu

Getafe oslavuje gól.
Getafe oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. nov 2026 o 16:15
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V šiestom domácom zápase si jasne poradilo so Sevillou.

Futbalisti Getafe neprehrali ani v šiestom domácom zápase v rámci španielskej La Ligy.

V dueli 11. kola otočili duel proti Seville a zvíťazili 3:1, keď všetky góly dali v záverečnej polhodine.

Do tabuľky si pripísali tretiu domácu výhru a na konte majú aj tri remízy. Nedarí sa im však na ihriskách súperov, kde v piatich dueloch nezískali zatiaľ ani jeden bod, v neúplnej tabuľke sa posunuli na 12. miesto.

Sevilla prehrala tretí zápas z uplynulých piatich a patrí jej šiesta priečka.

La Liga - 11. kolo:

Getafe CF – FC Sevilla 3:1 (0:1)

Góly: 68. Unal, 73. Satriano, 90.+4 Mangala - 19. Salas

ČK: 90.+1 Bueno (Sevilla)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Getafe oslavuje gól.
    Getafe oslavuje gól.
    Doma iný tím ako vonku. Getafe doma ešte neprehralo, vonku ostáva stále bez bodu
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