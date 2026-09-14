Vo Valencii pretiekol pohár trpezlivosti. Posledný tím španielskej ligy vyhodil trénera

Pri futbalistoch Valencie skončil po nevydarenom vstupe do sezóny tréner Carlos Corberán.
Po piatich kolách bez víťazstva a štvrtej prehre v rade ho zástupcovia španielskeho klubu v nedeľu odvolali a vedením mužstva dočasne poverili kormidelníka rezervného tímu Óscara Sáncheza.
Valencia prehrala v piatkovej predohrávke na pôde FC Sevilla 0:1 a s jediným bodom na konte sa prepadla na posledné miesto v tabuľke.
Spolu s trénerom skončil pri tíme aj športový riaditeľ Ron Gourlay, ktorého miesto zaujal Braulio Vázquez.
Corberán pôsobil vo Valencii od decembra 2024.
V uplynulej sezóne pomohol klubu napriek finančným problémom udržať najvyššiu súťaž, teraz sa však stal prvým odvolaným trénerom novej sezóny.