Vo Valencii pretiekol pohár trpezlivosti. Posledný tím španielskej ligy vyhodil trénera

Tréner Carlos Corberán.
Tréner Carlos Corberán. (Autor: TASR/AP)
ČTK|14. sep 2026 o 16:30
ShareTweet0

Spolu s koučom skončil aj športový riaditeľ. Valencia zažíva najhorší štart do sezóny.

Pri futbalistoch Valencie skončil po nevydarenom vstupe do sezóny tréner Carlos Corberán.

Po piatich kolách bez víťazstva a štvrtej prehre v rade ho zástupcovia španielskeho klubu v nedeľu odvolali a vedením mužstva dočasne poverili kormidelníka rezervného tímu Óscara Sáncheza.

Valencia prehrala v piatkovej predohrávke na pôde FC Sevilla 0:1 a s jediným bodom na konte sa prepadla na posledné miesto v tabuľke.

Spolu s trénerom skončil pri tíme aj športový riaditeľ Ron Gourlay, ktorého miesto zaujal Braulio Vázquez.

Corberán pôsobil vo Valencii od decembra 2024.

V uplynulej sezóne pomohol klubu napriek finančným problémom udržať najvyššiu súťaž, teraz sa však stal prvým odvolaným trénerom novej sezóny.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Tréner Carlos Corberán.
    Tréner Carlos Corberán.
    Vo Valencii pretiekol pohár trpezlivosti. Posledný tím španielskej ligy vyhodil trénera
    dnes 16:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Vo Valencii pretiekol pohár trpezlivosti. Posledný tím španielskej ligy vyhodil trénera