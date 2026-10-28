Tragédia v Španielsku zasiahla celú krajinu. Futbalové zápasy odložili

La Liga - ilustračný záber
La Liga - ilustračný záber (Autor: REUTERS)
ČTK|28. okt 2026 o 14:06
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Tamojšia federácia označila odloženie zápasov za prejav úcty a solidarity.

Španielska futbalová federácia (RFEF) kvôli tragickej železničnej nehode, pri ktorej v provincii Toledo zahynulo najmenej 50 ľudí, odložila kompletný program dnešného prvého kola domáceho pohára. Informovala o tom na webe.

V pláne dnes bolo 24 stretnutí, v ktorých sa okrem iného mali predstaviť aj prvoligové celky Betis Sevilla, Valencia alebo Deportivo Alavés. Náhradné termíny by sa mali oznámiť v najbližších dňoch.

RFEF označila odloženie zápasov za prejav úcty a solidarity so všetkými obeťami nehody.

"Celá španielska futbalová rodina sa spája v zármutku nad touto tragédiou a ponúka úradom pomoc pri podpore obetí," uviedla federácia.

K zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov došlo dnes ráno neďaleko obce Urda asi 150 km južne od Madridu. Podľa posledných správ pri nej zahynulo najmenej 50 ľudí a najmenej 179 ďalších bolo zranených.

Copa del Rey

    La Liga - ilustračný záber
    La Liga - ilustračný záber
    Tragédia v Španielsku zasiahla celú krajinu. Futbalové zápasy odložili
    dnes 14:06
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