Tragédia v Španielsku zasiahla celú krajinu. Futbalové zápasy odložili

Španielska futbalová federácia (RFEF) kvôli tragickej železničnej nehode, pri ktorej v provincii Toledo zahynulo najmenej 50 ľudí, odložila kompletný program dnešného prvého kola domáceho pohára. Informovala o tom na webe.
V pláne dnes bolo 24 stretnutí, v ktorých sa okrem iného mali predstaviť aj prvoligové celky Betis Sevilla, Valencia alebo Deportivo Alavés. Náhradné termíny by sa mali oznámiť v najbližších dňoch.
RFEF označila odloženie zápasov za prejav úcty a solidarity so všetkými obeťami nehody.
"Celá španielska futbalová rodina sa spája v zármutku nad touto tragédiou a ponúka úradom pomoc pri podpore obetí," uviedla federácia.
K zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov došlo dnes ráno neďaleko obce Urda asi 150 km južne od Madridu. Podľa posledných správ pri nej zahynulo najmenej 50 ľudí a najmenej 179 ďalších bolo zranených.