Raphinha pokračuje v gólovej smršti. Flick píše históriu v Barcelone: Tímová práca je kľúčová

Futbalisti FC Barcelona predvádzajú zatiaľ nielen suverénnu jazdu španielskou La Ligou, ale fanúšikov tešia aj ofenzívnou produkciou.
Po šiestom kole si tak užívajú pobyt na čele tabuľky, v stredu večer si odniesli z Camp Nou hráči Racingu Santander prehru 2:7.
Ani nepriaznivé počasie nezastavilo útočnú silu úradujúceho majstra Španielska. V piatom z doterajších siedmich súťažných vystúpení dala Barcelona súperovi päť a viac gólov.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Racing Santander
Hansi Flick sa stal prvým trénerom v histórii klubu, ktorý dokázal vyhrať v úvodných siedmich zápasoch sezóny.
Flick: Môžeme mať sebavedomie
„Páčilo sa mi, ako sme hrali a že sme získali tri body. Som šťastný, pretože nie je jednoduché hrať proti Racingu. Je samozrejme vždy dobré odštartovať sezónu fajn, ale rozhoduje to, ako to bude vyzerať na konci.
Teraz môžeme mať sebavedomie, páči mi celkovo naše ´momentum´ a intenzita. Každý tlačí a zapája sa, tímová práca je kľúčová,“ vyjadril sa Flick pre oficiálnu klubovú webstránku.
Jeho zverenci položili základ úspechu už v prvom polčase, v ktorom zaznamenali štyri presné zásahy.
Hviezdou večera bol brazílsky útočník Raphinha, autor hetriku. Aj naďalej si tak drží skvelú individuálnu bilanciu, na konte má v siedmich súťažných zápasoch 11 gólov a tri asistencie.
Góly sú kľúčové, hovorí Raphinha
„Na trávniku je vidieť, že sme dobrá partia. Vždy sa snažíme myslieť v prvom rade na tím, pomáhame jeden druhému.
Z pohľadu útočníka sú góly kľúčové, ale všetci musíme dobre pracovať a byť na rovnakej ceste. Vždy sa dá v niečom zlepšiť, ale najdôležitejšie je, že sme vyhrali,“ prezradil Raphinha.
Pre Santander to bola druhá prehra z posledných troch ligových duelov. Aj napriek tomu, že čelil papierovému favoritovi, tak tréner Jose Alberto neskrýval sklamanie z tímového výkonu: „Zlyhali sme v tom, že sme najmä v defenzívnej činnosti nehrali na vyššej úrovni.
Súperovi sme dali priveľa možností, musíme byť disciplinovanejší. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, ale nemali sme najlepší deň.
Hlavnú zodpovednosť za to beriem ja. Chceli sme to Barcelone skomplikovať, ale nestalo sa.“
Barcelona si užíva pobyt na čele ligového pelotónu, k tomu si drží priemer viac ako štyroch gólov na zápas.
Cancelo: Cieľom je v tejto sezóne vyhrať všetko
Pred reprezentačnou stávkou sa predstaví ešte v La Lige proti Seville. „Všetci hráči sú pripravení hrať, je dôležité mať v rámci tímu zdravú konkurenciu.
Cieľom je v tejto sezóne vyhrať všetko. Môže sa nám to podariť, urobíme pre to všetko,“ vyhlásil obranca Joao Cancelo.