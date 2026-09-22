V obálke bude meno hráča, nie tímu. Mbappé vyhlásil útok na Zlatú loptu

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe opäť vyjadril presvedčenie, že mu tento rok môžu udeliť Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta.
Dvadsaťsedemročný útočník získal na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca.
Reprezentačný kapitán strelil na nedávnom šampionáte desať gólov a s celkom 22 presnými zásahmi sa stal historicky najlepším strelcom majstrovstiev sveta.
„Les Bleus“ však obsadili celkové štvrté miesto a bez trofeje skončil minulú sezónu aj Mbappeho Real Madrid.
„V obálke nebude meno tímu, ale hráča. Pri ocenení, akým je toto, ľudí zaujme schopnosť podávať individuálne výkony a vytvárať výnimočné momenty. Bol som najlepší strelec vo všetkých najväčších súťažiach. Myslím si, že by to pre mňa mohol byť dobrý rok a skutočne to tak cítim,“ povedal pre francúzsku rozhlasovú stanicu RFI.
Mbappe strelil v minulom ročníku 25 gólov v La Lige a ďalších 15 pridal v prestížnej Lige majstrov.
Za jeho hlavných konkurentov v boji o Zlatú loptu sa považuje 19-ročný Španiel Lamine Yamal, ktorý získal titul majstra sveta i ligový titul s Barcelonou.
Médiá skloňujú aj mená vlaňajšieho víťaza ocenenia Ousmanea Dembeleho či Chviču Kvaraccheliju, ktorí vyhrali s Parížom Saint-Germain Ligue 1 aj Ligu majstrov.
Anglický kanonier Harry Kane zase triumfoval s Bayernom Mníchov v Bundeslige a v minulej sezóne nastrieľal v drese Bavorov 61 gólov.