Hráči si chcú uctiť zosnulého spoluhráča. V Španielsku sa cez víkend zrejme hrať nebude

Fanúšik s bannerom na spomienku Jesusa de Miguela
Fanúšik s bannerom na spomienku Jesusa de Miguela (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2026 o 16:08
ShareTweet0

Súťaže momemtálne nemôžu pokračovať ako za bežných okolností, vravia hráči.

Španielska hráčska únia (AFE) vo štvrtok požiadala o odloženie všetkých víkendových zápasov z úcty k zosnulému futbalistovi Jesusovi de Miguelovi.

Útočník Tenerife zomrel v utorok na následky zranení, ktoré utrpel pri zrážke s brankárom Andorry Jesusom Owonom v pondelkovom stretnutí druhej najvyššej španielskej súťaže.

Podľa AFE sa oslovení hráči a hráčky zo všetkých výkonnostných kategórií jednomyseľne zhodli, že víkendové duely by sa nemali hrať.

Vyzývajú preto, aby príslušné orgány uprednostnili ľudí pred športovými a ekonomickými záujmami.

VIDEO: Zrážka De Miguela s brankárom

„Hráči vyjadrili hlboký zármutok nad touto stratou a domnievajú sa, že nie sú vytvorené potrebné psychické ani ľudské podmienky na to, aby súťaže mohli pokračovať ako za bežných okolností,“ citovala z vyhlásenia odborov agentúra AFP.

Organizátori už odložili zápas Tenerife na pôde Granady aj domáci duel Andorry s Mallorcou, v ktorej pôsobí slovenský reprezentant Martin Valjent.

Úmrtie de Miguela viedlo aj k odloženiu viacerých pohárových stretnutí naplánovaných v priebehu týždňa.

La Liga

    Fanúšik s bannerom na spomienku Jesusa de Miguela
    Fanúšik s bannerom na spomienku Jesusa de Miguela
    Hráči si chcú uctiť zosnulého spoluhráča. V Španielsku sa cez víkend zrejme hrať nebude
    dnes 16:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Hráči si chcú uctiť zosnulého spoluhráča. V Španielsku sa cez víkend zrejme hrať nebude