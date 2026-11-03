Španielsky futbalista po zrážke bojuje o život. Hospitalizovali ho v kritickom stave

Útočník CD Tenerife Jesús de Miguel je hospitalizovaný v kritickom stave po tom, čo utrpel vážne zranenie v pondelkovom druholigovom stretnutí proti FC Andorra.
Tridsaťročný futbalista utrpel počas prevozu do nemocnice zástavu srdca a dýchania.
K incidentu došlo v závere zápasu za stavu 2:2. De Miguel sa mimo pokutového územia zrazil s vybiehajúcim brankárom hostí Jesúsom Owonom, ktorý ho pri pokuse o odkopnutie lopty zasiahol kolenom do hrudníka.
Hlavný rozhodca udelil brankárovi Andorry červenú kartu a stretnutie bolo predčasne ukončené.
VIDEO: Zrážka útočníka s brankárom
Zdravotníci ošetrovali zraneného útočníka priamo na hracej ploche a následne ho transportovali do Univerzitnej nemocnice Nuestra Senora de Candelaria.
Podľa informácií záchranných zložiek utrpel hráč počas transportu kardiopulmonálny kolaps, pričom sa ho podarilo oživiť pomocou resuscitácie
„Zdravotný stav Jesúsa de Miguela sa z neurologického hľadiska zhoršil,“ oznámil CD Tenerife prostredníctvom sociálnej siete X. Tenerife zatiaľ nezverejnilo bližšie podrobnosti o rozsahu komplikácií a ďalšie stanovisko prisľúbil klub poskytnúť v najbližších hodinách.
Udalosť vyvolala vlnu solidarity v španielskom futbalovom prostredí. Podporu zranenému hráčovi, jeho rodine a klubu vyjadrilo vedenie FC Andorra, zatiaľ čo predstavitelia Tenerife a spoluhráči sledovali situáciu priamo v nemocnici.