Faul bez karty má vážne následky. Kapitán Realu vynechá zápasy reprezentácie

Federico Valverde.
Federico Valverde. (Autor: TASR/AP)
ČTK|22. sep 2026 o 13:38
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Mourinho tvrdí, že zákrok Kang-ina si zasluhoval červenú kartu.

Kapitán futbalistov Realu Madrid Federico Valverde utrpel v sobotňajšom ligovom derby s Atléticom zranenie členku, ktoré ho vyradí z hry zhruba na tri týždne.

Informoval o tom španielsky klub. Uruguajský futbalista tak nebude v nadchádzajúcej reprezentačnej pauze k dispozícii ani národnému tímu.

Valverde utrpel poranenie väzov pri tvrdom zákroku I Kang-ina, po ktorom ale krídelník Atlética nedostal žiadne napomenutie.

Podľa trénera Realu Josého Mourinha, ktorý po prehre 1:2 rozhodcu ostro kritizoval, to bol jasný faul na červenú kartu.

VIDEO: Zákrok na Valverdeho

Dvadsaťosemročný rodák z Montevidea síce zápas dohral, neskoršie vyšetrenie ale odhalilo vážne poranenie členku.

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