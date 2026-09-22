Faul bez karty má vážne následky. Kapitán Realu vynechá zápasy reprezentácie

Kapitán futbalistov Realu Madrid Federico Valverde utrpel v sobotňajšom ligovom derby s Atléticom zranenie členku, ktoré ho vyradí z hry zhruba na tri týždne.
Informoval o tom španielsky klub. Uruguajský futbalista tak nebude v nadchádzajúcej reprezentačnej pauze k dispozícii ani národnému tímu.
Valverde utrpel poranenie väzov pri tvrdom zákroku I Kang-ina, po ktorom ale krídelník Atlética nedostal žiadne napomenutie.
Podľa trénera Realu Josého Mourinha, ktorý po prehre 1:2 rozhodcu ostro kritizoval, to bol jasný faul na červenú kartu.
VIDEO: Zákrok na Valverdeho
Dvadsaťosemročný rodák z Montevidea síce zápas dohral, neskoršie vyšetrenie ale odhalilo vážne poranenie členku.