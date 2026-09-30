Dominujú, no raz príde tvrdá rana. Španieli ešte nedosiahli strop, vraví De la Fuente

Napriek predĺženiu rekordnej série neporaziteľnosti na 40 zápasov sa tréner úradujúcich futbalových majstrov sveta Španielov Luis de la Fuente domnieva, že je stále čo zlepšovať.
Myslia si, že hráči ešte zďaleka nedosiahli svoj potenciál. Na tlačovej konferencii po utorňajšej domácej výhre 4:1 nad Chorvátmi v Lige národov vyhlásil, že jedného dňa príde pre "La Roja" tvrdá rana v podobe prehry.
65-ročný De la Fuente predvlani ovládol s tímom z Pyrenejského polostrova majstrovstvá Európy a tento rok aj svetový šampionát, v Lige národov triumfoval už v roku 2023.
S rodnou krajinou nenašiel premožiteľa po 90 minútach alebo predĺžení 40 stretnutí. Naposledy Španielsko prehralo v marci 2024 v prípravnom dueli s Kolumbiou. Vlani vo finále Ligy národov podľahlo Portugalcom až na penalty.
VIDEO: Zostrih zápasu Španielsko - Chorvátsko
"Od prírody som perfekcionista a som presvedčený, že vždy je čo zlepšovať. To isté platí pre hráčov. Majú obrovský potenciál na rast. Ešte zďaleka nedosiahli svoj strop, ide o veľmi mladý tím.
Raz príde tvrdá rana - prehráme - a pohľad na vec sa zmení. Môžeme sa zlepšovať a nechceme po dosiahnutom úspechu podľahnúť uspokojeniu," povedal De la Fuente, ktorý minulý týždeň predĺžil s reprezentáciou zmluvu do roku 2032.
Španieli po triumfe na majstrovstvách sveta načali piaty ročník Ligy národov najlepším možným spôsobom. V sobotu zvíťazili po obrate 3:2 v Anglicku a následne si doma poradili s Chorvátmi 4:1.
O tri dni sa v Oviede predstavia proti Česku, ktoré vedie De la Fuenteho krajan, priateľ a bývalý kolega Santi Denia.
Proti Chorvátom domáci od začiatku dominovali. "Prvý polčas mohol skončiť 4:1 alebo 5:1, ten druhý vyzeral podobne. Čelili sme tímu, ktorý dobre bráni a je silný vo vzdušných súbojoch, takže musíte byť v každej situácii ostražití. Potom sme ale získali loptu a ovládli hru aj jej tempo," uviedol De la Fuente.
Dva góly do siete Chorvátov strelil Lamine Yamal. 19-ročný krídelník Barcelony sa presadil aj v Anglicku.
"Lamine sa chce neustále rozvíjať a ukázať svetu, aký je hráč; vďaka svojej skromnosti je ešte výnimočnejší. Užívame si jeho kúzla v službách tímu a v budúcnosti sa mu za jeho výkony i prínos pre kolektívnu hru dostane ešte väčšieho uznania. Máme šťastie, že ho máme," vyhlásil niekdajší hráč Bilbaa či Sevilly.