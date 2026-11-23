Zápas 13. kola španielskej La Ligy medzi FC Barcelona a Villarrealom bol ozdobou víkendového diania v európskych futbalových ligách.
Duel priniesol päť gólov, emócie, nepremenenú penaltu, červené karty a napokon aj úspešný obrat domácich z 0:2 na 3:2, po ktorom ostali na čele tabuľky.
Flick: Naša reakcia však bola neuveriteľná
„Urobili sme dve chyby a oni strelili dva góly. Naša reakcia však bola skvelá, neuveriteľná,“ citoval trénera Barcelony Hansa Flicka web fcbarcelona.com.
Hostia v úvode dvakrát šokovali takmer 60-tisíc divákov na Camp Nou. Už v 5. minúte otvoril skóre Tajon Buchanan, ktorý potrestal nepresnú prihrávku domáceho stredopoliara Fermina Lopeza, po ktorej sa dostal k presnej strele spoza šestnástky - 0:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Villarreal
Sotva sa domáci spamätali, prehrávali už 0:2 po tom, čo sa Tanitoluwa Oluwaseyi dostal za ich obranu a prestrelil Joana Garciu.
V nasledujúcich minútach bolo prvé dejstvo v hernej réžii Barcelony. Dostala sa v ňom k 15 strelám, z toho k trom na bránu.
Skóre 0:2 však vydržalo až do druhého polčasu a nič na tom nezmenila ani situácia z 22. minúty.
Oluwaseyi v šestnástke fauloval Laminea Yamala, ktorý sa následne postavil k penalte, no loptu poslal tesne vedľa ľavej žrdi.
Aktivita favorita však neutíchla ani po zmene strán. V 57. minúte sa hlavičkou po rohu presadil Gerard Martin a o štyri minúty už bolo vyrovnané po góle Fermina - 2:2.
Rozhodujúci moment priniesla 67. minúta. Yamal potiahol loptu po pravom krídle, efektnou pätičkou uvoľnil Erica Garciu, ktorého prízemný center si zrazil do brány obranca Villarealu Pau Navarro - 3:2.
Strelili sme tri góly za desať minút
„V druhom polčase sme mali lepší plán. Keď hráte takýmto spôsobom, súper sa rýchlo unaví, to je normálne. Strelili sme tri góly za desať minút. Bolo to neuveriteľné,“ poznamenal Flick, ktorý sa po treťom góle rozhodol vystriedať Fermina.
Ten bol na lavičke sotva päť minút, keď ho rozčúlili rozhodnutie hlavného rozhodcu Alejandra Hernandeza, ktorý neodpískal penaltu po súboji Anthonyho Gordona s hráčom Villarrealu Santim Comesanom.
Situáciu posúdil aj VAR, ktorý nedal pokyn na pokutový kop. To rozčúlilo Fermina natoľko, že dostal červenú kartu po tom, čo na rozhodcu zakričal „To si zo mňa robíš srandu.“
Červenú kartu napokon dostali aj hostia, keď Navarro predčasne dohral v nadstavenom čase po druhej žltej.
Flick po zápase ocenil Fermina za to, že sa dokázal otriasť z chyby, ktorá viedla k prvému gólu hostí.
Po stretnutí vyzdvihol charakter mužstva a pripomenul, že jeho tím čelil kvalitnému súperovi, ktorý má šancu na účinkovanie v Lige majstrov.
„Všetci sme veľmi šťastní, že sme napokon zvíťazili. Boli to ďalšie tri body, ale veľmi dôležité,“ dodal Flick.
Po stretnutí rezonovali verdikty hlavného rozhodcu, ktoré spustili vlnu nespokojnosti na oboch stranách.
Barcelona vyvíjala veľký tlak na rozhodcu
„Myslím si, že Barcelona vyvíjala veľký tlak na rozhodcu. To isté sa nám stalo aj na ihrisku Realu Madrid.
Oba tímy vytvárajú obrovský tlak na rozhodcov,“ uviedol stredopoliar Santi Comesana, ktorý priznal, že rozhodcovi povedal, aby sa nenechal ovplyvniť tlakom, predovšetkým v druhom polčase.
Trénera hostí Iniga Pereza mrzelo, že tím nepremenil náskok 2:0 do bodového zisku. „Keď máte taký náskok, tak viete, že vás budú tlačiť. Chýbalo nám niečo, vďaka čomu by sme to dokázali udržať.“
Podľa Pedriho bol úspešný obrat skóre dôležitý aj po psychickej stránke. „Dnes nás stálo veľa úsilia dostať sa do zápasu. Sú veci, ktoré musíme zlepšiť.“
Barcelona má na čele tabuľky naďalej trojbodový náskok na Real Madrid. Villareal figuruje na 9. mieste.