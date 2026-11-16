Bol to deň Anglicka, nie náš, uznal De la Fuente. Španielsko padlo so vztýčenou hlavou

Výkon futbalistov Anglicka pri výhre 3:2 v nedeľňajšom stretnutí Ligy národov v Španielsku podľa domáceho trénera Luisa de la Fuenteho len podčiarkol, aké ťažké bolo odohrať 43 zápasov v rade bez prehry.
Na tlačovej konferencii uviedol, že úradujúci majstri Európy i sveta zostávajú odhodlaní a budú chcieť ovládnuť jarné play-off súťaže.
Jeho náprotivok Thomas Tuchel si nemohol vynachváliť predstavenie svojich zverencov, ktorí pred Španielmi o skóre ovládli elitnú skupinu A3.
Tím z Pyrenejského polostrova na madridskom štadióne Metropolitano zaostával po necelej hodine hry už o tri góly. Tesne pred polčasom premenil penaltu držiteľ Zlatej lopty Harry Kane a do 57. minúty sa trafili tiež obrancovia Arsenalu Ezri Konsa a Ben White.
Aj vďaka vylúčeniu Elliota Andersona Španieli zápas zdramatizovali, no ku gólom Mikela Oyarzabala z penalty a Nica Williamsa už ďalší zásah nepridali.
Madrid padol prvýkrát od roku 1987
"La Roja" v normálnej hracej dobe prehrala po 43 stretnutiach premiérovo od marca 2024, keď v prípravnom dueli podľahla Kolumbii.
V Madride dokonca Španieli našli premožiteľa prvýkrát od roku 1987, kedy tam tiež uspel Albion.
"Dnešný výkon Anglicka podčiarkol, aké náročné bolo to, čo sme dosiahli. O sériu bez porážky sme museli tvrdo bojovať. Dnes to bol ich deň, nie náš - ale budeme sa snažiť zachovať rovnako po porážke ako po víťazstve. Je pravda, že sme porážku nezažívali často, ale zostávame hrdí a odhodlaní, "povedal De la Fuente.
Španielsko obsadilo v skupine druhé miesto.
"V marci nás čaká štvrťfinále Ligy národov a do vyraďovacej fázy vstúpime s cieľom zvíťaziť a vyhrať celý turnaj. Rád by som bol na budúci týždeň znova so svojimi hráčmi. Ak sú teraz v šatni smutní, chcem im v najbližších dňoch povedať: ´Chlapci, uvedomte si, aký veľký úspech ste dosiahli, aké ťažké to bolo a aké hrdí na seba môžete byť. 'Teraz ale musím počkať až do marca," uviedol 65-ročný tréner.
Angličania hrali podľa Tuchela fantasticky
Anglicko od úvodného domáceho nezdaru so Španielmi rovnako 2:3 v nasledujúcich piatich zápasoch v skupine zvíťazilo. Držitelia bronzu z posledného svetového šampionátu oplatili "La Roja" septembrovú prehru.
"Parádny výkon, vysoko zaslúžené víťazstvo. Celkovo sme boli lepším tímom. Fantastický výkon od začiatku do konca. Po penalte to bolo dlhých 30 minút, ale na to sa nechcem sústrediť," vyhlásil Tuchel v rozhovore s ITV.
"V prvých 60 minútach by som našiel veľa pozitív. Predviedli sme komplexný výkon. Do zápasu sme dali úplne všetko. Hrali sme odvážne. Po stránke nasadenia, energie aj futbalovej kvality to bolo na tej najvyššej úrovni.
Zaslúžili sme si to. Sústredili sme sa na svoj výkon a prístup. Nemôžem tím dostatočne pochváliť za to, čo predviedol. Bez červenej karty by sme jasne zvíťazili, "vravel nemecký kouč.