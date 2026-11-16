Bol to deň Anglicka, nie náš, uznal De la Fuente. Španielsko padlo so vztýčenou hlavou

Sklamaní hráči Španielska
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Sklamaní hráči Španielska (Autor: TASR/AP)
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ČTK|16. nov 2026 o 10:15
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Španielski futbalisti prišli o neporaziteľnosť po takmer dvoch rokoch.

Výkon futbalistov Anglicka pri výhre 3:2 v nedeľňajšom stretnutí Ligy národov v Španielsku podľa domáceho trénera Luisa de la Fuenteho len podčiarkol, aké ťažké bolo odohrať 43 zápasov v rade bez prehry.

Na tlačovej konferencii uviedol, že úradujúci majstri Európy i sveta zostávajú odhodlaní a budú chcieť ovládnuť jarné play-off súťaže.

Jeho náprotivok Thomas Tuchel si nemohol vynachváliť predstavenie svojich zverencov, ktorí pred Španielmi o skóre ovládli elitnú skupinu A3.

Tím z Pyrenejského polostrova na madridskom štadióne Metropolitano zaostával po necelej hodine hry už o tri góly. Tesne pred polčasom premenil penaltu držiteľ Zlatej lopty Harry Kane a do 57. minúty sa trafili tiež obrancovia Arsenalu Ezri Konsa a Ben White.

Aj vďaka vylúčeniu Elliota Andersona Španieli zápas zdramatizovali, no ku gólom Mikela Oyarzabala z penalty a Nica Williamsa už ďalší zásah nepridali.

Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Anglicko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
England's Harry Kane, second left, reacts after a missed scoring opportunity during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYX
Spain's goalkeeper Unai Simon, top, clears the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYX
Spain's Mikel Merino, center, dribbles between England's Anthony Gordon, left, and England's Jarell Quansah during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYX
England's Declan Rice, centre right, and Spain's goalkeeper Unai Simon challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYX
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England's Harry Kane, left, and England's Jude Bellingham warm up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane warms up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Nico O'Reilly warms up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Declan Rice warms up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jarrad Branthwaite, right, and England's Declan Rice warm up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, left, and England's Jude Bellingham warm up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jarell Quansah warms up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, warms up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham warms up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham warms up prior to the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland players line up before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England as smoke from flares fills the stands in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, left, dribbles the ball past England's Anthony Gordon, center, and England's Lewis Hall during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's head coach Thomas Tuchel stand on the touchline before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, left, celebrates after scoring his side's opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, scores on a penalty kick during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, celebrates after scoring his side's opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane scores the opening goal by a penalty during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane lies on the pitch after a challenge with Spain's Pau Cubarsi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal argues with linesman referee during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's goalkeeper Unai Simon, top, and England's Jude Bellingham challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, center, celebrates after scoring his side's opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, and Spain's Pau Cubarsi challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Lewis Hall, left, is challenged by Spain's Mikel Oyarzabal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, and Spain's Pau Cubarsi challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane reacts after a challenge with Spain's Pau Cubarsi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's head coach Luis de la Fuente gives instructions from the side line during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, centre, and Spain's Pau Cubarsi challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham reacts during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, bottom, and Spain's Pau Cubarsi challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, center, celebrates after scoring his side's opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, centre, and Pedro Porro, right, challenge for the ball with England's Anthony Gordon, left, during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain and England players line-up for the national anthemsd prior to the start of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's head coach Luis De La Fuente speaks before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's head coach Luis De La Fuente looks on before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland team players pose prior to the start of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's head coach Luis De La Fuente looks on before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham, right, and Spain's Pau Cubarsi challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham looks on during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, foreground, heads the ball past Spain's Martin Zubimendi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham reacts during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, foreground, is challenged by Spain's Martin Zubimendi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's goalkeeper Unai Simon shows up the FIFA World Cup Trophy before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain goalkeeper Unai Simon holds up the World Cup trophy before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain goalkeeper Unai Simon holds up the World Cup trophy before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Lewis Hall, left, dribbles the ball past Spain's Lamine Yamal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain and England players observe a minute of silence in tribute to Tenerife soccer player Jesus de Miguel and the victims of the October Madrid train crash before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, right, and England's Anthony Gordon challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, left, dribbles the ball past England's Anthony Gordon, center, and England's Lewis Hall during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Morgan Rogers reacts after missing a scoring chance during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, left, dribbles the ball past England's Anthony Gordon during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, right, is challenged by England's Declan Rice, center, and England's Lewis Hall during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, is tackled by England's Lewis Hall England's Lewis Hall during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Marc Pubill clears the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, left, is challenged by England's Lewis Hall during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's King Felipe, centre, applauds before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's King Felipe applauds before the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal gestures during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, right, is challenged by England's Declan Rice, center, and England's Lewis Hall during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Anthony Gordon, left, is challenged by Spain's Pau Cubarsi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, left, dribbles the ball past England's Elliot Anderson during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Nico O'Reilly, left, dribbles the ball past Spain's Fabian Ruiz during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Anthony Gordon, left, is challenged by Spain's Martin Zubimendi during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Marc Pubill, left, fights for the ball with England's Anthony Gordon during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Elliot Anderson, left, and Spain's Lamine Yamal challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's head coach Thomas Tuchel gestures during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's goalkeeper Unai Simon, left, greets England's Jude Bellingham, right, and England's Harry Kane at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland players applaud fans at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal applauds after the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal reacts after the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham celebrates at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham celebrates at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham celebrates at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal, left, and England's Harry Kane talk to referee Clement Turpin, right, during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham celebrates at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal reacts after the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's goalkeeper James Trafford celebrates after the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, celebrates after scoring the opening goal by a penalty past Spain's goalkeeper Unai Simon during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Elliot Anderson, left, and Spain's Lamine Yamal challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland players applaud fans at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Morgan Rogers, right, and England's Djed Spence celebrate after the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham, top, and Spain's Marc Cucurella challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham, left, applauds fans at the end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's goalkeeper James Trafford, right, and England's Dan Burn celebrate after the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal, left, runs as England's Ezri Konsa, second from right, and England's goalkeeper James Trafford celebrate during the UEFA Nations League soccer match gestures etween Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham, right, celebrates with his teammate England's Harry Kane end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa, centre right, and England's goalkeeper James Trafford celebrate during the UEFA Nations League soccer match gestures etween Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham, left, and Spain's Aymeric Laporte challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal, left, runs as England's Ezri Konsa, right, and England's goalkeeper James Trafford celebrate during the UEFA Nations League soccer match gestures etween Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal, right, and England's Declan Rice challenge for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham, right, celebrates with his teammate England's Harry Kane end of the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham gestures after Spain's Nico Williams, left, scored his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Dominic Calvert-Lewin, left, is challenged by Spain's Dean Huijsen during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams scores his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, centre bottom, is fouled by England's Elliot Anderson to give away a penalty, as England's goalkeeper James Trafford, right, challenges during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, centre bottom, is fouled by England's Elliot Anderson to give away a penalty, as England's goalkeeper James Trafford, right, challenges during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, right bottom, is fouled by England's Elliot Anderson to give away a penalty, as England's goalkeeper James Trafford, left, challenges during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, right bottom, is fouled by England's Elliot Anderson to give away a penalty, as England's goalkeeper James Trafford, left, challenges during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, right bottom, is fouled by England's Elliot Anderson to give away a penalty during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, bottom, is fouled by England's Elliot Anderson to give away a penalty during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal celebrates after scoring his side's first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal, right, scores on a penalty kick during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal celebrates after scoring his side's first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Fermin Lopez, centre, reacts as Referee Clement Turpin shows the red card to England's Elliot Anderson, left, during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal scores his side's first goal by a penalty during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's head coach Luis de la Fuente gives instructions from the side line during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal celebrates after scoring his side's first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal celebrates after scoring his side's first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland players celebrate after their teammate Ben White scored his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal, left, and Fermin Lopez, centre, react after England's Ben White scored his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal scores his side's first goal by a penalty during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Nico Williams celebrates with his teammate Alex Baena after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's head coach Thomas Tuchel, right, speaks with his player Jude Bellingham during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham celebrates after his teammate Ben White scored his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ben White celebrates after scoring his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ben White, right, celebrates with Anthony Gordon after scoring his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ben White celebrates after scoring his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Ben White celebrates after scoring his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa, centre, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham celebrates after his teammate Ben White scored his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Mikel Oyarzabal, second from right, and Lamine Yamal talk to referee Clement Turpin after England's Ben White scored his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Ben White celebrates with his teammates after scoring his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ben White celebrates after scoring his side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's goalkeeper James Trafford celebrates after Ben White scored their side's third goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa, center, celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa, centre, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa, center, celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Jude Bellingham gestures during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXReferee Clement Turpin, center, shows a yellow card to Spain's Marc Cucurella, third left, during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's goalkeeper Unai Simon reacts after missing the opening goal scored from a penalty spot by England's Harry Kane, not in the picture, during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, celebrates after scoring the opening goal by a penalty past Spain's goalkeeper Unai Simon during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, celebrates after scoring the opening goal by a penalty past Spain's goalkeeper Unai Simon during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Martin Zubimendi, left, plays the ball past England's Elliot Anderson during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, centre covered, scores the opening goal by a penalty past Spain's goalkeeper Unai Simon during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, centre left, scores the opening goal by a penalty past Spain's goalkeeper Unai Simon during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, centre, scores the opening goal by a penalty past Spain's goalkeeper Unai Simon during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Ezri Konsa, right, celebrates after scoring his side's second goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal dribbles the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right covered, celebrates with teammates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal gestures after being tackled during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Lewis Hall, right, heads the ball past Spain's Mikel Merino during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right covered, celebrates with Jude Bellingham, centre, and Anthony Gordon after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane, right, celebrates with Jude Bellingham after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Declan Rice, center, is challenged by Spain's Fabian Ruiz, left, and Spain's Lamine Yamal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring his side's opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's head coach Luis de la Fuente gives instructions from the side line during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXEngland's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XFRIENDLYXSpain's Lamine Yamal dribbles the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - XFRIENDLYX

Madrid padol prvýkrát od roku 1987

"La Roja" v normálnej hracej dobe prehrala po 43 stretnutiach premiérovo od marca 2024, keď v prípravnom dueli podľahla Kolumbii.

V Madride dokonca Španieli našli premožiteľa prvýkrát od roku 1987, kedy tam tiež uspel Albion.

"Dnešný výkon Anglicka podčiarkol, aké náročné bolo to, čo sme dosiahli. O sériu bez porážky sme museli tvrdo bojovať. Dnes to bol ich deň, nie náš - ale budeme sa snažiť zachovať rovnako po porážke ako po víťazstve. Je pravda, že sme porážku nezažívali často, ale zostávame hrdí a odhodlaní, "povedal De la Fuente.

Španielsko obsadilo v skupine druhé miesto.

"V marci nás čaká štvrťfinále Ligy národov a do vyraďovacej fázy vstúpime s cieľom zvíťaziť a vyhrať celý turnaj. Rád by som bol na budúci týždeň znova so svojimi hráčmi. Ak sú teraz v šatni smutní, chcem im v najbližších dňoch povedať: ´Chlapci, uvedomte si, aký veľký úspech ste dosiahli, aké ťažké to bolo a aké hrdí na seba môžete byť. 'Teraz ale musím počkať až do marca," uviedol 65-ročný tréner.

Angličania hrali podľa Tuchela fantasticky

Anglicko od úvodného domáceho nezdaru so Španielmi rovnako 2:3 v nasledujúcich piatich zápasoch v skupine zvíťazilo. Držitelia bronzu z posledného svetového šampionátu oplatili "La Roja" septembrovú prehru.

"Parádny výkon, vysoko zaslúžené víťazstvo. Celkovo sme boli lepším tímom. Fantastický výkon od začiatku do konca. Po penalte to bolo dlhých 30 minút, ale na to sa nechcem sústrediť," vyhlásil Tuchel v rozhovore s ITV.

"V prvých 60 minútach by som našiel veľa pozitív. Predviedli sme komplexný výkon. Do zápasu sme dali úplne všetko. Hrali sme odvážne. Po stránke nasadenia, energie aj futbalovej kvality to bolo na tej najvyššej úrovni.

Zaslúžili sme si to. Sústredili sme sa na svoj výkon a prístup. Nemôžem tím dostatočne pochváliť za to, čo predviedol. Bez červenej karty by sme jasne zvíťazili, "vravel nemecký kouč.

Tabuľka 3. skupiny A-divízie Ligy národov

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