ONLINE: Španielsko - Anglicko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)

Futbalové reprezentácie Španielska a Anglicka dnes hrajú zápas 3. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Španielsko - Anglicko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, nedeľa, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
15.11.2026 o 20:45
Španielsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Anglicko
Prehľad
Rozhodca: C. Turpin – N. Danos, B. Pages (všichni FRA).
Prenos
Vzájemné zápasy
Když nebudeme počítat dvakrát zmíněný souboj v této skupině, střetly se dnešní soupeři před tím naposledy 14. července 2024 ve finále EURA, kde Španělé zvítězili těsně 2:1, když všechny góly padly ve druhém dějství a ten vítězný padl v 86. minutě. Španělsko se s Anglií tehdy střetlo po téměř šesti letech.
Když nebudeme počítat dvakrát zmíněný souboj v této skupině, střetly se dnešní soupeři před tím naposledy 14. července 2024 ve finále EURA, kde Španělé zvítězili těsně 2:1, když všechny góly padly ve druhém dějství a ten vítězný padl v 86. minutě. Španělsko se s Anglií tehdy střetlo po téměř šesti letech.
Anglie
Hosté jsou o jedno místo a tři body horší než jejich dnešní protivník. Prohráli pouze v jednom případě, 2:3 doma se mužstvem z Pyrenejského poloostrova a to dosti smolně, neboť po poločase vedli 2:1 po deseti minutách druhé půle kopali penaltu, kterou však Harry Kane neproměnil a přišel trest, neboť Španělé dvěma zásahy skóre otočili. Angličany však tato porážka nezlomila, poté už jen vyhrávali, 2:0 v ČR, vysoko 7:0 v Chorvatsku, poté doma 3:0 doma na Českou republikou a 2:1 nad Chorvatskem.
V čele tabulky střelců týmu je díky sedmi zásahům zmíněný Harry Kane, jenž také vede tabulku střelců celé soutěže.
Hosté jsou o jedno místo a tři body horší než jejich dnešní protivník. Prohráli pouze v jednom případě, 2:3 doma se mužstvem z Pyrenejského poloostrova a to dosti smolně, neboť po poločase vedli 2:1 po deseti minutách druhé půle kopali penaltu, kterou však Harry Kane neproměnil a přišel trest, neboť Španělé dvěma zásahy skóre otočili. Angličany však tato porážka nezlomila, poté už jen vyhrávali, 2:0 v ČR, vysoko 7:0 v Chorvatsku, poté doma 3:0 doma na Českou republikou a 2:1 nad Chorvatskem.
V čele tabulky střelců týmu je díky sedmi zásahům zmíněný Harry Kane, jenž také vede tabulku střelců celé soutěže.
Španělsko
Domácí tým je zatím ve své skupině suverénní, neboť dosud neprohrál. Nejprve zvítězil 3:2 v Anglii, doma poměrem 4:1 porazil Chorvatsko, o gól méně dalo Česku, od kterého také inkasovalo jednu branku a poté přišly dvě venkovní výhry, 2:1 v Chorvatsku, kde Španělé ještě v 61. minutě prohrávali, a naposledy 2:0 nad naší reprezentací.
Nejlepším střelcem je díky čtyřem brankám Lamine Yamal z Barcelony.
Domácí tým je zatím ve své skupině suverénní, neboť dosud neprohrál. Nejprve zvítězil 3:2 v Anglii, doma poměrem 4:1 porazil Chorvatsko, o gól méně dalo Česku, od kterého také inkasovalo jednu branku a poté přišly dvě venkovní výhry, 2:1 v Chorvatsku, kde Španělé ještě v 61. minutě prohrávali, a naposledy 2:0 nad naší reprezentací.
Nejlepším střelcem je díky čtyřem brankám Lamine Yamal z Barcelony.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.