VIDEO: Dráma v Španielsku. Futbalista skolaboval, v sanitke ho museli oživovať

Pre vážne zranenie útočníka Jesúsa de Miguela sa dnes nedohral zápas druhej španielskej ligy medzi Tenerife a Andorrou.
Domáci futbalista skolaboval po zrážke s brankárom hostí Jesúsom Owonom a podľa španielskych médií ho počas prevozu do nemocnice postihla zástava srdca.
Jeho stav je vážny. V siedmej minúte nadstaveného času Owono vybehol ďaleko zo svojej brány a pri súboji o loptu zrejme zasiahol De Miguela kolenom do hrudníka.
Útočník po tomto kontakte, za ktorý brankár dostal červenú kartu, zostal nehybne ležať na trávniku. Hráči oboch tímov okamžite začali privolávať lekársku pomoc.
VIDEO: Zrážka útočníka s brankárom
Po viac ako päťminútovom ošetrovaní priamo na ihrisku previezli De Miguela do nemocnice.
Podľa médií sa mu počas jazdy v sanitke zastavilo srdce a museli ho resuscitovať. Po hospitalizácii je jeho stav stabilizovaný, naďalej je však v bezvedomí.
Hráči oboch tímov, ktorých udalosť výrazne zasiahla, zápas nedohrali. Duel bol predčasne ukončený za stavu 2:2.