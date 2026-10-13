Spalletti bol suspendovaný za hádku, trest dostal aj tréner Oberta

Tréner Juventusu Turín Luciano Spalletti.
Tréner Juventusu Turín Luciano Spalletti. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|13. okt 2026 o 19:37
ShareTweet0

Tréner Juventusu zaujal podľa verdiktu disciplinárky provokatívny postoj a vytvoril napätú situáciu.

Vedenie najvyššej talianskej futbalovej súťaže potrestalo jednozápasovou stopkou trénera Juventusu Turín Luciana Spallettiho a kouča Cagliari Fabia Pisacaneho za hádku po ich vzájomnom víkendovom stretnutí v Serii A.

Spalletti bude absentovať na lavičke v domácom zápase s Laziom Rím, Pisacane nebude viesť mužstvo v sobotňajšom dueli s Monzou. V tíme Cagliari pôsobí aj slovenský futbalový reprezentant Adam Obert.

Obaja tréneri si vymenili niekoľko slov po záverečnom hvizde, napokon ich museli oddeliť členovia tímov.

Spalleti zaujal podľa verdiktu disciplinárky provokatívny postoj a vytvoril napätú situáciu.

U Pisacaneho sa spomína neprimeraná reakcia na správanie trénera súpera a eskalácia napätia. Informovala o tom agentúra AP.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Tréner Juventusu Turín Luciano Spalletti.
    Tréner Juventusu Turín Luciano Spalletti.
    Spalletti bol suspendovaný za hádku, trest dostal aj tréner Oberta
    dnes 19:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Spalletti bol suspendovaný za hádku, trest dostal aj tréner Oberta