Spalletti bol suspendovaný za hádku, trest dostal aj tréner Oberta

Vedenie najvyššej talianskej futbalovej súťaže potrestalo jednozápasovou stopkou trénera Juventusu Turín Luciana Spallettiho a kouča Cagliari Fabia Pisacaneho za hádku po ich vzájomnom víkendovom stretnutí v Serii A.
Spalletti bude absentovať na lavičke v domácom zápase s Laziom Rím, Pisacane nebude viesť mužstvo v sobotňajšom dueli s Monzou. V tíme Cagliari pôsobí aj slovenský futbalový reprezentant Adam Obert.
Obaja tréneri si vymenili niekoľko slov po záverečnom hvizde, napokon ich museli oddeliť členovia tímov.
Spalleti zaujal podľa verdiktu disciplinárky provokatívny postoj a vytvoril napätú situáciu.
U Pisacaneho sa spomína neprimeraná reakcia na správanie trénera súpera a eskalácia napätia. Informovala o tom agentúra AP.