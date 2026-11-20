Tréner futbalistov anglického Southamptonu zapojený do kauzy špionáže dostal od svojho súčasného zamestnávateľa novú dlhodobú zmluvu.
Tridsaťtriročný nemecký kouč Tonda Eckert podpísal s klubom druhej najvyššej súťaže Championship kontrakt platný do roku 2029.
Klub vylúčili v závere uplynulej sezóny z baráže o postup do Premier League po tom, ako priznal, že špehoval pri tréningu ostatné tímy.
Bolo medzi nimi aj Middlesbrough s Davidom Strelcom, ktoré pôvodne prehralo semifinále baráže, no po previnení súpera zviedlo neúspešný priamy duel o postup s Hull City.
Eckert dostal trest za účasť pri troch incidentoch. Obvinenia v októbri prijal a dostal pokutu vo výške 28.000 libier. Jeho dištanc bol však pozastavený do konca budúcej sezóny. Teraz dostal plnú dôveru vedenia klubu z juhu Anglicka.
„Tonda je veľmi talentovaný a precízny. Má skvelý analytický rozum, ale zároveň disponuje osobnosťou a autoritou, ktoré sú potrebné aj v takom mladom veku. Je úplne jasné, že toto je pre neho to správne miesto a som veľmi rád, že to tak vníma aj on,“ povedal podľa agentúry AP športový riaditeľ Southampton FC a Eckertov krajan Johannes Spors.
Southamptonu patrí v prebiehajúcom ročníku 7. miesto so ziskom 24 bodov.