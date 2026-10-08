Český futbalový reprezantant túži po konci kariéry v jednom klube. Rokovania už prebiehajú

Český reprezentant Tomáš Souček.
Český reprezentant Tomáš Souček. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2026 o 18:45
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Hoci zmluva obsahuje opciu na predĺženie o jeden rok.

Český futbalista Tomáš Souček podľa portálu The Athletic rokuje s West Hamom United o podmienkach novej zmluvy.

Tridsaťjedenročný stredopoliar chce údajne v drese „kladivárov“ ukončiť kariéru a vstupuje do záverečných mesiacov svojho kontraktu.

Hoci zmluva obsahuje opciu na predĺženie o jeden rok, klub chce Součka odmeniť vylepšeným kontraktom.

V kádri londýnskeho klubu chýbal od začiatku ročníka, pretože sa zatiaľ úplne nezotavil zo zranenia väzov v členku, ktoré utrpel ešte na letnom svetovom šampionáte.

Do plného tréningového procesu sa Souček vrátil minulý mesiac a pred víkendovým kolom Championship je v hre o svoj prvý zápas v novej sezóne.

Podľa trénera Nuna Espirita Santa sa mu darí dobre a skóroval aj v prípravnom zápase za zatvorenými dverami proti Wycombe Wanderers.

Od svojho príchodu v roku 2020 odohral bývalý kapitán českej reprezentácie za West Ham 271 duelov.

West Ham pred reprezentačnou prestávkou remizoval s Millwallom 2:2 a po deľbe bodov s mestským rivalom je v tabuľke druhej najvyššej súťaže na druhom mieste.

Tabuľka Championship

Anglicko

Anglicko

Český reprezentant Tomáš Souček.
Český reprezentant Tomáš Souček.
Český futbalový reprezantant túži po konci kariéry v jednom klube. Rokovania už prebiehajú
dnes 18:45
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