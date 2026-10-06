Na rekord mu stačilo 6 minút. Son sa stal najlepším strelcom v kórejskej histórii

Son Heung-min sa teší z gólu
Son Heung-min sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|6. okt 2026 o 16:34
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Južná Kórea v príprave zdolala Uzbekistan

Futbalisti Kórejskej republiky zvíťazili v utorkovom prípravnom zápase nad Uzbekistanom 2:0.

Skóre otvoril už na začiatku stretnutia kapitán Son Heung-min a po hodine hry triumf spečatil Oh Se-hun.

34-ročný Son sa stal novým najlepším strelcom v histórii kórejskej reprezentácie, strelil 59. gól a prekonal Čcha Pum-kuna.

S niekdajším kanonierom, ktorý ukončil kariéru v národnom tíme po majstrovstvách sveta v roku 1986, sa doteraz o prvú priečku delil.

Son Hung-min dosiahol rekordnú trefu v šiestej minúte na štadióne v Jongine, meste zhruba 40 km vzdialenom od Soulu.

Súčasný kapitán a krídelník klubu Los Angeles FC z MLS je rovnako rekordérom v počte reprezentačných štartov, má ich po dnešku 151.

medzištátne prípravné zápasy:

Kórejská republika - Uzbekistan 2:0 (1:0)

Góly: 6. Son Heung-min, 60. Oh Se-hun

Čína - Tadžikistan 0:1 (0:0)

Gól: 53. Hanonov, ČK: 59. Wej Š'-chao po 2. ŽK

Reprezentácie

Son Heung-min sa teší z gólu
Son Heung-min sa teší z gólu
Na rekord mu stačilo 6 minút. Son sa stal najlepším strelcom v kórejskej histórii
dnes 16:34
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