Na rekord mu stačilo 6 minút. Son sa stal najlepším strelcom v kórejskej histórii

Futbalisti Kórejskej republiky zvíťazili v utorkovom prípravnom zápase nad Uzbekistanom 2:0.
Skóre otvoril už na začiatku stretnutia kapitán Son Heung-min a po hodine hry triumf spečatil Oh Se-hun.
34-ročný Son sa stal novým najlepším strelcom v histórii kórejskej reprezentácie, strelil 59. gól a prekonal Čcha Pum-kuna.
S niekdajším kanonierom, ktorý ukončil kariéru v národnom tíme po majstrovstvách sveta v roku 1986, sa doteraz o prvú priečku delil.
Son Hung-min dosiahol rekordnú trefu v šiestej minúte na štadióne v Jongine, meste zhruba 40 km vzdialenom od Soulu.
Súčasný kapitán a krídelník klubu Los Angeles FC z MLS je rovnako rekordérom v počte reprezentačných štartov, má ich po dnešku 151.
medzištátne prípravné zápasy:
Kórejská republika - Uzbekistan 2:0 (1:0)
Góly: 6. Son Heung-min, 60. Oh Se-hun
Čína - Tadžikistan 0:1 (0:0)
Gól: 53. Hanonov, ČK: 59. Wej Š'-chao po 2. ŽK