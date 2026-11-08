Slováci majú postup na dosah. Weissovi sa hlásia prví hráči, jedného musel škrtnúť

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. mal na nedeľnom zraze v Poprade k dispozícii 15 hráčov.
Jeho tím čakajú záverečné dve stretnutia 3. skupiny C-divízie Ligy národov proti Faerským ostrovom (13.11.) a v Kazachstane (16.11.). Slovákom stačí na postup do B-divízie jeden bod.
Reprezentácia trénuje v Poprade a piatkový zápas odohrá v piatok v Košiciach. Z 31-člennej nominácie vypadol Adam Obert, ktorý si po dohode s trénerom dolieči zranenie v klube. Tréner Weiss sa ho podľa prvotných informácií nechystal nahradiť.
V nedeľu večer boli na zraze Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Marek Rodák, Mario Sauer, Adrián Kaprálik, Róbert Boženík, Tomáš Rigo, Timotej Hranica, Dominik Takáč, Peter Pokorný, Artur Gajdoš, Tomáš Suslov, Erik Prekop, Matej Trusa a Martin Valjent.
Čakajú nás zaujímavé zápasy, vraví Valjent
Suslova pritom stále trápi zranenie stehna, jeho návrat sa očakával až na konci novembra, no v reprezentačnom kempe absolvuje magnetickú rezonanciu. Zvyšok hráčov sa pripojí v priebehu pondelka.
„Samozrejme, veľmi som sa tešil. Čakajú nás dva zaujímavé zápasy. Vzhľadom na to, ako je skupina rozohraná, vieme, že máme všetko vo vlastných rukách a môžeme rozhodnúť už v domácom zápase. Tešíme sa na náš štadión, na fanúšikov aj na to, že po mesiaci môžeme byť opäť spolu,“ uviedol obranca Martin Valjent, opora druholigovej španielskej Mallorcy.
Počas predošlého asociačného termínu nastúpil v troch zápasoch a na pôde Faerčanov bol v základe.
K remíze 1:1 vtedy pomohol útočník Róbert Boženík. Síce neskóroval, no svojou aktivitou výrazne prispel k vlastnému gólu Gunnara Vatnhamara.
„Vždy je skvelé vrátiť sa do reprezentácie. Vážim si, že tu môžem byť a veľmi som sa na zraz tešil. Vieme, o čo hráme a aké zápasy nás čakajú. Som rád, že som opäť súčasťou tímu,“ povedal Boženík.
Debutovať môže Mário Sauer
Šancu odbyť si premiéru v ostrom reprezentačnom zápase bude mať Mario Sauer.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar už nastúpil v prípravných dueloch, no počas októbrového asociačného termínu bol povolaný do tímu do 21 rokov. Ten nie je v novembri po neúspešnej kvalifikácii na ME v akcii.
„Som rád, že som tu. Byť v nominácii reprezentácie je pre mňa česť a veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou tímu,“ povedal na úvod zrazu stredopoliar, ktorý je momentálne na hosťovaní z Toulouse v druholigovom nemeckom Kaiserslauterne.
Nominácia Slovenska na zápasy C-divízie Ligy národov
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
obrancovia: Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Mesík (Charlton Athletic), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň), Dávid Krčík (FK Pardubice)
stredopoliari: Ľudovít Reis (Werder Brémy), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Albert Rusnák (Seattle Sounders, Tomáš Suslov (Hellas Verona), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec)
útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Matej Trusa (DAC Dunajská Streda), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)