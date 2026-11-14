Šampanské Weiss nestrieľa. Postup do B-divízie berie ako povinnosť

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. splnil svoj prvý cieľ po návrate na lavičku národného tímu.
So „sokolmi“ postúpil do B-divízie Ligy národov a stačila mu k tomu aj remíza 2:2 s Faerskými ostrovmi v Košiciach. Slovenský kormidelník priznal po stretnutí náročnosť duelu, no zároveň chrlil superlatívy na viacerých svojich zverencov.
Päť absencií v základnej zostave
Weiss sa rovnako ako na Faerských ostrovoch rozhodol pre viaceré zmeny v zostave. Tentokrát boli vynútené početnými absenciami spôsobenými zraneniami.
„Objektívnou príčinou nášho výkonu bolo to, že nehralo päť hráčov základnej zostavy. Minimálne štyri zmeny boli vynútené. To je cítiť, ale som spokojný s prístupom a s dobrými vecami. Na tých slabších ešte musíme popracovať, ale kvality Stanislava Lobotku alebo Tomáša Suslova ťažko nahradiť,“ poznamenal 62-ročný kouč, ktorý sa v základnej zostave rozhodol pre viacero prekvapení.
Jedným z nich bolo zaradenie Erika Prekopa na pravé krídlo, čo sa trénerovi národného tímu osvedčilo už v 17. minúte. Útočník Górniku Zabrze si hlavou našiel center Dávida Hancka a pri svojom štvrtom štarte v reprezentácii si otvoril strelecký účet.
„Erik bol naším najlepším hráčom. Dal gól, ktorý sme trénovali. Chceli sme, aby Hancko a Lukáš Haraslín centrovali na Davida Strelca a na Prekopa, ktorý mal zatvárať priestor za ním,“ konštatoval Weiss, ktorý sa o možnosti postaviť Prekopa na nezvyčajný post rozprával aj so slovenským trénerom Górniku Michalom Gašparíkom.
„Dvakrát som bol v Poľsku na futbale a riešil som to s Mišom Gašparíkom. Hovoril mi, že tam nevie hrať, ale chcel som ho tam vyskúšať. Možno sa poteší, že sme mu našli pozíciu,“ pokračoval reprezentačný lodivod.
VIDEO: Tréner Weiss
Dnes nikto neprepadol ani nehral zle
Ďalšie zmeny spravil tréner „sokolov“ v strede poľa, kde po boku Ondreja Dudu nastúpili navrátilec Albert Rusnák a debutant Ľudovít Reis. S výkonom všetkých troch bol Weiss spokojný.
„Mali sme typologicky troch rovnakých hráčov a niekedy sme neboli dôrazní. Futbalovo to vyzeralo dobre, ale musíme hrať rýchlejšie smerom hore a lepšie brániť stred ihriska. Som spokojný so všetkými. Dnes nikto neprepadol ani nehral zle,“ konštatoval slovenský kormidelník.
Po smolných situáciách však Slováci prehrávali, keď po polhodine hry vyrovnal z pokutového kopu Jóannes Davidsen a nerozhodné skóre naklonil na stranu hostí po zmene strán Jákup Andreasen. V tom momente sa za Slovákov postavila vyše 11-tisícová kulisa v Košickej futbalovej aréne, ktorá ich dohnala až k vyrovnávajúcemu gólu v 74. minúte z kopačky Lukáša Haraslína.
„Vnímal som tú podporu. Ďakujem ľuďom, za stavu 1:2 nás povzbudzovali a dodali nám silu. Keď ukážete srdce, lásku k reprezentácii a oduševnený výkon, ľudia vám prepáčia, že sa nedarí,“ povedal Weiss na margo fanúšikov.
Klobúk dole pred nimi
Záver stretnutia mohol priniesť víťazný gól na oboch stranách, no napokon sa na východe krajiny body delili.
„Bol to ťažký zápas, ktorý mal niekoľko fáz. Nenastúpili sme doň dobre. Keby sme dali na 2:0, je to iný duel. Potom sme dostali smolné góly, ale futbal je aj o chybách, ktorých sme sa dopustili. Potom sme znervózneli, mali sme veľkú krízu, ale mužstvo ukázalo obrovský charakter. Nehrali sme dobre, ale podarilo sa nám vyrovnať. Napokon sme mohli vyhrať, ale i prehrať,“ zhodnotil reprezentačný kouč, ktorý uznal kvality súpera.
„Musíme oceniť aj Faerské ostrovy, klobúk dole pred nimi. Majú päť remíz, nikto ich nezdolal. Nechcel by som sa s nimi stretnúť v kvalifikácii na majstrovstvá Európy, pretože sú nepríjemní.“
Pohľad už smeruje na žreb v Belfaste
Zisk jedného bodu znamenal pre Slovensko spečatenie postupu do B-divízie. Na záverečný duel skupiny na umelej tráve v Kazachstane tak môžu Slováci nastúpiť bez Damoklovho meča nad vlastnými hlavami.
„Nechcel som hráčom prízvukovať, že to musíme zvládnuť už proti Faerským ostrovom, ale spomenul som im to v príprave. Čakal som náročný zápas, Faerčania boli pripravení,“ povedal bývalý kouč Slovana Bratislava, ktorý po príchode od „belasých“ splnil svoj prvý cieľ na lavičke slovenského národného tímu.
„Som rád za postup, bola to naša aj moja povinnosť. Tlačil som na hráčov. Som nadšený, že som s nimi, pracujú výborne. Dnes už jednoduchého súpera nenájdete, čo sa potvrdilo aj v tejto C-divízii,“ dodal Weiss. Po úspešnom účinkovaní v Lige národov smeruje jeho pozornosť na ďalší míľnik v reprezentačnom kalendári. Pôjde o kvalifikáciu na majstrovstvá Európy 2028, ktorej zloženie skupín sa „sokoli“ dozvedia už 6. decembra v Belfaste.
„Šampanské nestrieľame, bolo našou povinnosťou postúpiť z tejto skupiny. Teším sa na zápasy v kvalifikácii na ME, lebo s ťažšími súpermi hráme lepšie. Budeme bojovať,“ uzavrel tréner národného mužstva.