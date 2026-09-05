Petržalka triumfovala aj v siedmom zápase a suverénne je na čele. Darí sa aj Šamorínu

Futbalisti FC Petržalka zvíťazili na ihrisku FK Humenné 1:0 v sobotňajšom zápase MONACObet ligy.
O troch bodoch pre hostí rozhodol Peter Nikolaj gólom v 87. minúte. Petržalka vyhrala aj svoj siedmy ligový zápas v sezóne a s plným počtom 21 bodov je na čele tabuľky druhej najvyššej slovenskej súťaže.
Na druhej priečke je Šamorín, ktorý vyhral na pôde Bytče 2:1 a má trojbodové manko na lídra tabuľky.
MONACObet liga - 7. kolo:
MŠK Považská Bystrica – OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1 (2:1)
Góly: 5. Káčerík (11 m), 19. Liszka - 7. Ovšonka.
Rozhodcovia: Židišin – Vitko, Krško, ŽK: Chaban – Csémy, Sibanda, Okunola, Ovšonka
Diváci: 1265
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zvolen – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:2 (1:1)
Góly: 16. Filipiak - 22. Kuzma, 48. Port.
Rozhodcovia: Valent - Ferenc, Havlíček, ŽK: Záhumenský, Filipiak, Gaško, Kajsin - Petic, ČK: 86. Jobe (po 2. ŽK)
Diváci: 484
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Slovan Galanta – OFK Dynamo Malženice 1:0 (0:0)
Gól: 75. Kováč.
Rozhodcovia: Gago – Hrmo, Ukropová, ŽK: Mego, Kováč, Slaninka, Patrnčiak, Bangs, Tomek - Turanský.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Humenné – FC Petržalka 0:1 (0:0)
Gól: 87. Nikolaj.
Rozhodcovia: Kolofík – Gregorec, Kolesnáč, ŽK: Kpozo, Straka - Boah, Barilla, ČK: 64. Záhradník
Diváci: 1015
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Bytča – FC ŠTK 1914 Šamorín 1:2 (0:1)
Góly: 58. Hundák - 40. Barro, 85. Bajtoš.
Rozhodcovia: Vaňo – Maliňák, Mihalík, ŽK: Falcao, Petruš, Chrenko, Pavlík - Barro
Diváci: 352
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>