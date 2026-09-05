Petržalka triumfovala aj v siedmom zápase a suverénne je na čele. Darí sa aj Šamorínu

Futbalisti Petržalky.
Futbalisti Petržalky. (Autor: FC Petržalka)
Sportnet, TASR|5. sep 2026 o 19:06
ShareTweet0

Rozhodol Peter Nikolaj gólom v 87. minúte.

Futbalisti FC Petržalka zvíťazili na ihrisku FK Humenné 1:0 v sobotňajšom zápase MONACObet ligy.

O troch bodoch pre hostí rozhodol Peter Nikolaj gólom v 87. minúte. Petržalka vyhrala aj svoj siedmy ligový zápas v sezóne a s plným počtom 21 bodov je na čele tabuľky druhej najvyššej slovenskej súťaže.

Na druhej priečke je Šamorín, ktorý vyhral na pôde Bytče 2:1 a má trojbodové manko na lídra tabuľky.

MONACObet liga - 7. kolo:

MŠK Považská Bystrica – OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1 (2:1)

Góly: 5. Káčerík (11 m), 19. Liszka - 7. Ovšonka.

Rozhodcovia: Židišin – Vitko, Krško, ŽK: Chaban – Csémy, Sibanda, Okunola, Ovšonka

Diváci: 1265

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zvolen – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:2 (1:1)

Góly: 16. Filipiak - 22. Kuzma, 48. Port.

Rozhodcovia: Valent - Ferenc, Havlíček, ŽK: Záhumenský, Filipiak, Gaško, Kajsin - Petic, ČK: 86. Jobe (po 2. ŽK)

Diváci: 484

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Slovan Galanta – OFK Dynamo Malženice 1:0 (0:0)

Gól: 75. Kováč.

Rozhodcovia: Gago – Hrmo, Ukropová, ŽK: Mego, Kováč, Slaninka, Patrnčiak, Bangs, Tomek - Turanský.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Humenné – FC Petržalka 0:1 (0:0)

Gól: 87. Nikolaj. 

Rozhodcovia: Kolofík – Gregorec, Kolesnáč, ŽK: Kpozo, Straka - Boah, Barilla, ČK: 64. Záhradník

Diváci: 1015

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Bytča – FC ŠTK 1914 Šamorín 1:2 (0:1)

Góly: 58. Hundák - 40. Barro, 85. Bajtoš.

Rozhodcovia: Vaňo – Maliňák, Mihalík, ŽK: Falcao, Petruš, Chrenko, Pavlík - Barro

Diváci: 352

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
7
7
0
0
17:2
21
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
6
0
1
15:7
18
V
V
V
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
4
1
2
14:11
13
V
V
P
V
P
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
4
1
2
12:11
13
V
R
P
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
2
4
1
12:10
10
P
V
R
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
8
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
7
3
1
3
5:9
10
V
V
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
2
3
2
13:9
9
R
P
P
R
R
10
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
7
2
0
5
4:10
6
P
P
V
P
V
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
P
P
R
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Slovenský futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Slovenský futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Sauer také niečo ešte nezažil. Šialený pocit, vravel. Jeho brat má to najlepšie pred sebou
    Martin Kozinkadnes 19:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Petržalka triumfovala aj v siedmom zápase a suverénne je na čele. Darí sa aj Šamorínu