Šamorín drží tempo, Petržalka sa nevzdáva. Boj o čelo druhej ligy pokračuje

Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín
Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín (Autor: Facebook / FC ŠTK 1914 Šamorín)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|14. nov 2026 o 15:45 (aktualizované 7. nov 2026 o 20:28)
ShareTweet0

Petržalka to s útokom na prvenstvo myslí vážne a z Bytče si priviezla cenné víťazstvo, vysoko zvíťazila aj Považská Bystrica.

Slovenská druhá futbalová liga v sobotu pokračovala 17. kolom. Líder súťaže zo Šamorína sa predstavil na ihrisku v Humennom, kde úlohu favorita zvládol a vyhral 4:1 aj vďaka červenej karte, ktorú uvidel hráč domácich v 33. minúte.

Červenú kartu si vyslúžil aj Liptovský Mikuláš, ktorý na ihrisku Galanty remizoval 1:1.

Body sa delili aj v Lehote pod Vtáčnikom, kam pricestoval tím zo Zlatých Moraviec. Po výbornom prvom polčase sa domácim nepodarilo udržať dvojgólový náskok a napokon iba remizovali 2:2.

Petržalka to s útokom na prvenstvo naďalej myslí vážne, keď si na ihrisku Bytče vybojovala cennú výhru 2:1.

Bodovala aj Považská Bystrica, ktorá zdolala Pohronie vysoko 4:0.

MONACObet liga - 16. kolo:

Humenne - Šamorín 1:4 (1:1)

Góly: 19. Maťaš - 21. Useni, 71. Pavúk, 73. Bajtoš, 77. P. Varga. Rozhodovali: Ruc - D. Štofik, Uram, ŽK: Useni, Š. Varga, P. Varga (všetci Šamorín), ČK: 33. Oliveira (Humenné), 552 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Galanta - Liptovský Mikuláš 1:1 (1:0)

Góly: 8. Slaninka - 59. Okonji. Rozhodovali: Gregorec - Cisko, Horváth, ŽK: Cehula, Kiss, Jokel - Bučko, Laura, Bartoš, ČK: 90. Okonji, 535 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Lehota pod Vtáčnikom - Zlaté Moravce 2:2 (2:0)

Góly: 15. a 45.+1 Horvát - 66. Kucharík, 74. Kutík. Rozhodovali: Smolák - Hrobárik, J. Štofik, ŽK: Stareček, Kambi, Cheprakov - Lipovský, Duga, Bugár, ČK: 45.+2 Horvát (Lehota), 680 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Bytča - Petržalka 1:2 (0:1)

Góly: 58. Petruš - 15. Šefčík, 63. Tobias. Rozhodovali: Valent - Melicher, Šága, ŽK: Pavlík, Subotenko, Luna - Alabi, Mikoláš, 210 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Považská Bystrica - Pohronie 4:0 (0:0)

Góly: 52. Káčerík, 58. Božik, 69. Šamaj, 82. Kotroczó. Rozhodovali: Polák - Kardelis, Fodor, ŽK: Šamaj - Michlík, Lajčiak, 854 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
12
3
2
36:20
39
V
V
R
V
R
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
17
11
3
3
27:13
36
V
V
P
P
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
10
2
5
34:27
32
V
P
V
V
P
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
17
8
3
6
29:28
27
R
V
P
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
8
3
6
28:24
27
P
V
R
P
R
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
5
5
27:19
26
R
V
V
P
V
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
7
3
6
22:20
24
P
P
V
R
P
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
6
4
36:23
24
V
P
R
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
6
5
6
25:29
23
R
P
V
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
5
6
5
23:20
21
V
R
R
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
3
6
8
16:22
15
R
P
R
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
17
3
4
10
15:30
13
P
P
R
R
V
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
17
3
0
14
15:47
9
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín
    Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín
    Šamorín drží tempo, Petržalka sa nevzdáva. Boj o čelo druhej ligy pokračuje
    dnes 15:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Šamorín drží tempo, Petržalka sa nevzdáva. Boj o čelo druhej ligy pokračuje