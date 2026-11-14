Šamorín drží tempo, Petržalka sa nevzdáva. Boj o čelo druhej ligy pokračuje

Slovenská druhá futbalová liga v sobotu pokračovala 17. kolom. Líder súťaže zo Šamorína sa predstavil na ihrisku v Humennom, kde úlohu favorita zvládol a vyhral 4:1 aj vďaka červenej karte, ktorú uvidel hráč domácich v 33. minúte.
Červenú kartu si vyslúžil aj Liptovský Mikuláš, ktorý na ihrisku Galanty remizoval 1:1.
Body sa delili aj v Lehote pod Vtáčnikom, kam pricestoval tím zo Zlatých Moraviec. Po výbornom prvom polčase sa domácim nepodarilo udržať dvojgólový náskok a napokon iba remizovali 2:2.
Petržalka to s útokom na prvenstvo naďalej myslí vážne, keď si na ihrisku Bytče vybojovala cennú výhru 2:1.
Bodovala aj Považská Bystrica, ktorá zdolala Pohronie vysoko 4:0.
MONACObet liga - 16. kolo:
Humenne - Šamorín 1:4 (1:1)
Góly: 19. Maťaš - 21. Useni, 71. Pavúk, 73. Bajtoš, 77. P. Varga. Rozhodovali: Ruc - D. Štofik, Uram, ŽK: Useni, Š. Varga, P. Varga (všetci Šamorín), ČK: 33. Oliveira (Humenné), 552 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Galanta - Liptovský Mikuláš 1:1 (1:0)
Góly: 8. Slaninka - 59. Okonji. Rozhodovali: Gregorec - Cisko, Horváth, ŽK: Cehula, Kiss, Jokel - Bučko, Laura, Bartoš, ČK: 90. Okonji, 535 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Lehota pod Vtáčnikom - Zlaté Moravce 2:2 (2:0)
Góly: 15. a 45.+1 Horvát - 66. Kucharík, 74. Kutík. Rozhodovali: Smolák - Hrobárik, J. Štofik, ŽK: Stareček, Kambi, Cheprakov - Lipovský, Duga, Bugár, ČK: 45.+2 Horvát (Lehota), 680 divákov.
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Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Bytča - Petržalka 1:2 (0:1)
Góly: 58. Petruš - 15. Šefčík, 63. Tobias. Rozhodovali: Valent - Melicher, Šága, ŽK: Pavlík, Subotenko, Luna - Alabi, Mikoláš, 210 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Považská Bystrica - Pohronie 4:0 (0:0)
Góly: 52. Káčerík, 58. Božik, 69. Šamaj, 82. Kotroczó. Rozhodovali: Polák - Kardelis, Fodor, ŽK: Šamaj - Michlík, Lajčiak, 854 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>