Považská Bystrica vyhrala po skvelom obrate. Inter odvrátil prehru gólom v závere

Futbalisti MŠK Považská Bystrica triumfovali v 11. kole MONACObet ligy na pôde Galanty 3:2 a dosiahli druhé víťazstvo za sebou. Po prvom polčase pritom prehrávali 0:2.
Považania vyhrali štyri z uplynulých piatich zápasov a potvrdili tretie miesto v tabuľke. Inter Bratislava remizoval so Zlatými Moravcami 2:2. Zvolen prehral doma so Slovanom Bratislava B 0:2.
MONACObet liga - 11. kolo:
MFK Bytča - MŠK Žilina B 1:2 (0:1)
Góly: 74. Jakubík – 39. Adjei, 80. Korenčík. Rozhodovali: Malárik - Lauer, Farkaš, 465 divákov.
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FC Slovan Galanta - MŠK Považská Bystrica 2:3 (2:0)
Góly: 12. Jokel, 37. Bangs – 57. Božik, 61. Kucharčík, 72. Káčerík (z 11 m). Rozhodovali: Dohál – Vorel, Krško, ŽK: Patrnčiak - Káčerík, Zemko, Božik, Tancík, Malovec, 562 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Humenné - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:2 (0:1)
Góly: 14. Michlík, 67. Dumbuya, Rozhodovali: Šinka – Košecký, Halíček, ŽK: Bréda, Nináč, Vasiľ, Oliviera - Kuťka, Mrva, Michlík.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Inter Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:2 (1:1)
Góly: 34. Bellás, 90. Vantruba – 40. Bugár, 54. Pudil. Rozhodovali: Kolofík – Tůma, Železňák, ŽK: Bellás, Polevka, Mihálek - Adamkovič, Lipovský
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MFK Zvolen - ŠK Slovan Bratislava B 0:2 (0:0)
Góly: 16. Murko, 33. Canolli. Rozhodovali: Ziemba - Lenický, Haring, ŽK: Veselič (Slovan B), 293 divákov.
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