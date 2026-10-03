Považská Bystrica vyhrala po skvelom obrate. Inter odvrátil prehru gólom v závere

Futbalisti Považskej Bystrice.
Futbalisti Považskej Bystrice. (Autor: Facebook / MŠK Považská Bystrica - futbal)
Sportnet, TASR|3. okt 2026 o 17:01
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Zvolen prehral doma so Slovanom Bratislava B.

Futbalisti MŠK Považská Bystrica triumfovali v 11. kole MONACObet ligy na pôde Galanty 3:2 a dosiahli druhé víťazstvo za sebou. Po prvom polčase pritom prehrávali 0:2.

Považania vyhrali štyri z uplynulých piatich zápasov a potvrdili tretie miesto v tabuľke. Inter Bratislava remizoval so Zlatými Moravcami 2:2. Zvolen prehral doma so Slovanom Bratislava B 0:2.

MONACObet liga - 11. kolo:

MFK Bytča - MŠK Žilina B 1:2 (0:1)

Góly: 74. Jakubík – 39. Adjei, 80. Korenčík. Rozhodovali: Malárik - Lauer, Farkaš, 465 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Slovan Galanta - MŠK Považská Bystrica 2:3 (2:0)

Góly: 12. Jokel, 37. Bangs – 57. Božik, 61. Kucharčík, 72. Káčerík (z 11 m). Rozhodovali: Dohál – Vorel, Krško, ŽK: Patrnčiak - Káčerík, Zemko, Božik, Tancík, Malovec, 562 divákov. 

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Humenné - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:2 (0:1)

Góly: 14. Michlík, 67. Dumbuya, Rozhodovali: Šinka – Košecký, Halíček, ŽK: Bréda, Nináč, Vasiľ, Oliviera - Kuťka, Mrva, Michlík.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Inter Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:2 (1:1)

Góly: 34. Bellás, 90. Vantruba – 40. Bugár, 54. Pudil. Rozhodovali: Kolofík – Tůma, Železňák, ŽK: Bellás, Polevka, Mihálek - Adamkovič, Lipovský

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zvolen - ŠK Slovan Bratislava B 0:2 (0:0)

Góly: 16. Murko, 33. Canolli. Rozhodovali: Ziemba - Lenický, Haring, ŽK: Veselič (Slovan B), 293 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
7
1
3
23:19
22
V
V
P
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
2
3
14:10
20
V
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
4
3
22:13
16
R
V
R
V
R
7
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
11
5
1
5
15:17
16
P
V
V
P
V
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
4
2
4
12:14
14
R
P
V
P
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
3
4
3
15:12
13
V
R
P
R
P
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
3
3
5
16:16
12
V
R
P
V
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
3
1
6
13:15
10
P
V
P
P
V
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
11
2
2
7
6:15
8
P
R
R
P
P
15
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
11
2
0
9
9:30
6
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
11
0
3
8
7:20
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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    Futbalisti Považskej Bystrice.
    Futbalisti Považskej Bystrice.
    Považská Bystrica vyhrala po skvelom obrate. Inter odvrátil prehru gólom v závere
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