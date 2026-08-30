Slovan v desiatich vyrovnal v nadstavenom čase. Petržalka na čele tabuľky zostáva nezdolaná

Hráči MŠK Považská Bystrica.
Hráči MŠK Považská Bystrica. (Autor: facebook/ MŠK Považská Bystrica - futbal)
Sportnet|30. aug 2026 o 12:30
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Petržalka má po šiestich kolách skóre 16:2.

/správu aktualizujeme/

ŠK Slovan Bratislava B remizoval v 6. kole MONACObet ligy na domácom ihrisku s MŠK Považská Bystrica 1:1.

Jediný gól hostí strelil Adrián Káčerík v 31. minúte, keď využil nedorozumenie v domácej obrane.

Slovan navyše od 42. minúty hral v desiatich po druhej žltej karte Veľkého.

V nadstavenom čase však vyrovnal striedajúci Oskar Jelínek, ktorý dotlačil loptu do siete po hlavičke Dominika Baloga zo štandardnej situácie.

FC Petržalka zdolala MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0.

Branislav Niňaj otvoril skóre v 58. minúte po štandardnej situácii, druhý gól pridal striedajúci Peter Nikolaj v 78. minúte po kombinácii so Slackým.

MONACObet liga - 6. kolo:

ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica 1:1 (0:0)

Gól: 90. Jelínek – 31. Káčerík

ČK: 42. Veľký 

Rozhodovali: Gregorec – Melicher, Šága

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Petržalka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0)

Góly: 58. Niňaj, 78. Nikolaj

Rozhodovali: Benedik – Vass, Cisko

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
6
6
0
0
16:2
18
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
V
V
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
V
R
V
R
R
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
3
1
2
10:10
10
R
P
V
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
2
2
2
10:6
8
P
P
R
R
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
1
3
9:7
7
R
P
V
V
P
10
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
6
2
1
3
4:9
7
V
V
P
P
P
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
P
V
P
V
P
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
P
P
R
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
R
R
V
P
P
14
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
1
1
3
7:9
4
P
P
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
R
P
R
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
5
1
0
4
3:16
3
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Titanilla Bőddnes 12:39
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