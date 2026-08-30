Slovan v desiatich vyrovnal v nadstavenom čase. Petržalka na čele tabuľky zostáva nezdolaná

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ŠK Slovan Bratislava B remizoval v 6. kole MONACObet ligy na domácom ihrisku s MŠK Považská Bystrica 1:1.
Jediný gól hostí strelil Adrián Káčerík v 31. minúte, keď využil nedorozumenie v domácej obrane.
Slovan navyše od 42. minúty hral v desiatich po druhej žltej karte Veľkého.
V nadstavenom čase však vyrovnal striedajúci Oskar Jelínek, ktorý dotlačil loptu do siete po hlavičke Dominika Baloga zo štandardnej situácie.
FC Petržalka zdolala MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0.
Branislav Niňaj otvoril skóre v 58. minúte po štandardnej situácii, druhý gól pridal striedajúci Peter Nikolaj v 78. minúte po kombinácii so Slackým.
MONACObet liga - 6. kolo:
ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica 1:1 (0:0)
Gól: 90. Jelínek – 31. Káčerík
ČK: 42. Veľký
Rozhodovali: Gregorec – Melicher, Šága
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Petržalka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0)
Góly: 58. Niňaj, 78. Nikolaj
Rozhodovali: Benedik – Vass, Cisko
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>