Zápas Slovana sledovala mizivá návšteva. Domáci si však polepšili v tabuľke

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B zvíťazili nad OFK Malženice 2:0 v nedeľňajšom zápase 17. kola MONACObet ligy.
Bolo to pre nich druhé víťazstvo po sebe, po ktorom predĺžili svoju sériu bez prehry na osem zápasov. V tabuľke figurujú na 9. mieste so ziskom 24 bodov. Malženice prehrali v druhom stretnutí po sebe a naďalej majú 16 bodov.
Domáce víťazstvo však videla len hŕstka ľudí. Na zápas prišlo iba 90 divákov, takže oba góly Slovana B oslavovalo len pár desiatok fanúšikov. Tribúny tak počas stretnutia zívali prázdnotou.
Hráči Interu Bratislava zvíťazili na ihrisku MŠK Žilina B 1:0 vďaka gólu Borisa Polevku zo 16. minúty. S 27 bodmi sú na 5. mieste o skóre pred Pohroním a Galantou. Hráči žilinského „béčka“ prehrali tretí duel v rade a majú 24 bodov.
MONACObet liga - 17. kolo:
ŠK Slovan Bratislava B - Malženice 2:0 (1:0)
Góly: 27. Jelínek, 76. kozyk
Rozhodcovia: Libiak - Hrmo, Gregorec, ŽK: Fábry, Gorosito (obaja Malž.).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MŠK Žilina B - Inter Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 16. Polevka.
Rozhodcovia: Husár - Krivošík, Hlaváčová, ŽK: Stanik, Adjei - Václav, Sokol, ČK: 47. Egbe, 57. Cifranič - mimo ihr. (obaja Inter).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>