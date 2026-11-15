Zápas Slovana sledovala mizivá návšteva. Domáci si však polepšili v tabuľke

Momentka zo zápasu FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK Slovan Bratislava U21 v 18. kole II. ligy.
Momentka zo zápasu FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK Slovan Bratislava U21 v 18. kole II. ligy. (Autor: Facebook/FC ŠTK 1914 Šamorín)
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Sportnet, TASR|15. nov 2026 o 12:23 (aktualizované 15. nov 2026 o 12:45)
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Rezerva belasých zdolala Malženice 2:0 po góloch Jelínka a Kozyka a v tabuľke 2. ligy sa posunula na deviate miesto.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B zvíťazili nad OFK Malženice 2:0 v nedeľňajšom zápase 17. kola MONACObet ligy.

Bolo to pre nich druhé víťazstvo po sebe, po ktorom predĺžili svoju sériu bez prehry na osem zápasov. V tabuľke figurujú na 9. mieste so ziskom 24 bodov. Malženice prehrali v druhom stretnutí po sebe a naďalej majú 16 bodov.

Domáce víťazstvo však videla len hŕstka ľudí. Na zápas prišlo iba 90 divákov, takže oba góly Slovana B oslavovalo len pár desiatok fanúšikov. Tribúny tak počas stretnutia zívali prázdnotou.

Hráči Interu Bratislava zvíťazili na ihrisku MŠK Žilina B 1:0 vďaka gólu Borisa Polevku zo 16. minúty. S 27 bodmi sú na 5. mieste o skóre pred Pohroním a Galantou. Hráči žilinského „béčka“ prehrali tretí duel v rade a majú 24 bodov.

MONACObet liga - 17. kolo:

ŠK Slovan Bratislava B - Malženice 2:0 (1:0)

Góly: 27. Jelínek, 76. kozyk

Rozhodcovia: Libiak - Hrmo, Gregorec, ŽK: Fábry, Gorosito (obaja Malž.).

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Žilina B - Inter Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 16. Polevka.

Rozhodcovia: Husár - Krivošík, Hlaváčová, ŽK: Stanik, Adjei - Václav, Sokol, ČK: 47. Egbe, 57. Cifranič - mimo ihr. (obaja Inter).

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
12
3
2
36:20
39
V
V
R
V
R
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
17
11
3
3
27:13
36
V
V
P
P
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
10
2
5
34:27
32
V
P
V
V
P
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
17
8
3
6
29:28
27
R
V
P
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
8
3
6
28:24
27
P
V
R
P
R
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
5
5
27:19
26
R
V
V
P
V
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
7
3
6
22:20
24
P
P
V
R
P
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
6
4
36:23
24
V
P
R
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
6
5
6
25:29
23
R
P
V
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
5
6
5
23:20
21
V
R
R
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
3
6
8
16:22
15
R
P
R
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
17
3
4
10
15:30
13
P
P
R
R
V
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
17
3
0
14
15:47
9
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Momentka zo zápasu FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK Slovan Bratislava U21 v 18. kole II. ligy.
    Momentka zo zápasu FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK Slovan Bratislava U21 v 18. kole II. ligy.
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