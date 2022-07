Kto má najlepší dedinský tím? Prezidentský pohár odštartoval

Do Dolnej Strehovej ako víťazovi ObFZ Veľký Krtíš pricestoval šampión ObFZ Lučenec TJ Baník Ružiná. Z víťazstva 3:1 sa tešil domáci Prameň.

Domáci sa ujali vedenia už v prvej minúte z kopačky Martina Švonavca. Hostia do prestávky vyrovnali po zásahu kanoniera Michala Nosáľa.

„Do Slovnaft Cupu sme sa prihlásili preto, aby sme mali šancu naraziť na fortunaligistu, čo by bolo nesmierne zaujímavé. Žreb však k nám nebol milosrdný,“ povzdychol si.

V prípade postupu by Dolná Strehová narazila na treťoligový Lučenec.

„V Prezidentskom pohári sú mužstvá, ktoré sú na rovnakej výkonnostnej úrovni ako my. V Slovenskom pohári to však bude iné. Hneď v úvodnom kole sme dostali mužstvo silného kalibru. Napriek tomu sa pokúsime prekvapiť,“ uviedol Matuška.

Súboj Dolnej Strehovej a Slovenských Ďarmôt bude špecifický. Do domácej brány sa postaví Šimon Brna, proti ktorému bude na lavičke stáť jeho otec, tréner Ivan Brna.

„Slovenské Ďarmoty dobre poznáme, takže sa ich pokúsime potrápiť. Ak by sme hrali s Lučencom, bol by to pre divákov atraktívny zápas,“ doplnil Matuška.